Djokovic parla da Wimbledon: “Giocherò solo se potrò essere competitivo per il titolo, altrimenti lascio il posto a qualcun altro” (Video)

“Non sono sorpreso di essere qui, il mio piano fin dall’inizio è sempre stato quello di provare a venire e giocare a Wimbledon, questo è esattamente quello che sto provando” Così il n.2 del mondo Novak Djokovic parla da Londra alla BBC che è riuscita ad intercettare il pensiero del campione serbo dopo i suoi primi allenamenti sui prati di Wimbledon. “In questo momento mi sto allenando, voglio vedere come va, ma una cosa mi è chiara: giocherò il torneo solo se mi sentirò bene, pronto ad avanzare nel tabellone e lottare per il titolo“.

Novak, come suo solito, resta piuttosto riservato sulle condizioni del suo ginocchio destro, operato solo 19 giorni fa al menisco mediale dopo la brutta caduta e infortunio rimediato a Roland Garros nel match contro Cerundolo, che l’ha forzato al ritiro dal torneo parigino e spinto all’operazione d’urgenza per provare a recuperare in tempo per i Championships. “Non voglio fornire dettagli sul mio ginocchio, ma posso dirvi che le cose stanno andando bene” continua Djokovic, “la riabilitazione sta rispettando i tempi previsti, giorno dopo giorno andiamo avanti, ogni mattina mi sento un po’ meglio. Questa sensazione è ciò che mi dà speranza e la motivazione per continuare ad andare avanti. Ho ancora una settimana per prepararmi, penso che potrebbe essere abbastanza. Farò del mio meglio, questo è certo, ma devo sapere in che posizione mi trovo prima del sorteggio”.

Novak Djokovic with an update on his chances of playing at #Wimbledon… 🎾👀 pic.twitter.com/WnXYdIdkCF — BBC Sport (@BBCSport) June 24, 2024

Il suo piano è chiaro: giocherà Wimbledon solo a condizione di poter essere competitivo sino in fondo: “Non sono venuto qui per fare un paio di turni, giocherò solo se avrò la fiducia di cui ho bisogno. Voglio affrontare la cosa giorno per giorno, studiando bene come mi sento e, soprattutto, se riesco a competere al massimo. Se vedo che non posso giocare al mio meglio, lascerò l’opportunità a qualcun altro. Giocherò il torneo solo se sarò nella posizione di andare lontano e lottare per il titolo. Certamente non sarei qui senza il permesso dei medici”.

Il serbo respinge anche le voci di un suo disperato tentativo di recupero poiché questo potrebbe essere il suo ultimo Wimbledon. Nella sua testa c’è ancora molto tennis davanti: “Non verrò a giocare una sola partita, né ho intenzione di ritirarmi, niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Voglio continuare, solo che quest’anno è stato diverso a causa dell’infortunio che ho avuto a Parigi. È stata sfortuna, ma questo è lo sport. È la prima volta nella mia carriera che subisco un grave infortunio al ginocchio, lo sto affrontando giorno dopo giorno, gestisco questa realtà al meglio che posso con la mia squadra. Nelle ultime due settimane ho investito molte ore nella riabilitazione” conclude Novak.

Il sorteggio dei tabelloni di Wimbledon 2024 avverrà il prossimo 28 giugno, alle ore 10 di Londra. Novak ha ancora una manciata di giorni per testare la sua condizione e decidere se giocare o meno. La sua presenza sarà fondamentale a livello di selezione delle teste di serie: da n.2 del mondo, infatti, se sceglierà di giocare sarà inserito di diritto nella parte bassa del draw e Carlos Alcaraz, n.3, sarà pertanto sorteggiato in semifinale o contro di lui o contro Jannik Sinner.

Marco Mazzoni