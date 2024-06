Cocciaretto si ritira da Bad Homburg: focus su Wimbledon

Elisabetta Cocciaretto ha deciso di ritirarsi dal torneo WTA di Bad Homburg, in Germania, rinunciando al match di primo turno contro la greca Maria Sakkari, numero 9 del mondo. La decisione della tennista marchigiana sembra essere motivata dalla volontà di gestire al meglio le proprie energie in vista dell’imminente Wimbledon, che prenderà il via il 1° luglio.

Reduce dall’ottimo percorso nel torneo di Birmingham, Cocciaretto ha preferito non forzare ulteriormente, optando per un periodo di recupero e allenamento specifico sui campi dei Championships. Questa scelta strategica mira a presentarsi nelle migliori condizioni possibili al torneo più prestigioso della stagione sull’erba.

Al posto dell’azzurra, è scesa in campo la tedesca Jule Niemeier come lucky loser. La decisione di Cocciaretto non è isolata: anche altre giocatrici, come la russa Anna Kalinskaya (fidanzata di Jannik Sinner), hanno fatto una scelta simile, ritirandosi da Bad Homburg dopo aver disputato la finale a Berlino.

Questa mossa evidenzia l’importanza che Wimbledon riveste nel calendario tennistico e la necessità per i giocatori di gestire attentamente il proprio programma e le proprie risorse fisiche. Per Cocciaretto, il ritiro da Bad Homburg rappresenta un investimento sul futuro immediato, con l’obiettivo di brillare sui prestigiosi campi dell’All England Club.





Francesco Paolo Villarico