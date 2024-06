Sinner è l’ottavo tennista a vincere il primo torneo disputato da n.1 nel ranking. La rassegna completa

Jimmy Connors, Bjorn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg, Pete Sampras, Novak Djokovic, Andy Murray, Jannik Sinner. Questi “Magnifici Otto” non sono citati per caso, appartengono a un piccolo club assai esclusivo: hanno vinto il loro primo torneo disputato da n.1 del ranking mondiale. Jannik ha compiuto l’impresa ieri sull’erba di Halle, battendo in una finale assai equilibrata Hubert Hurkacz, e così rafforzando la posizione di leader della classifica ATP ottenuta dopo Roland Garros. È stato il secondo tennista a vincere il 500 su erba tedesco da n.1, l’altro è Roger Federer (vincitore del torneo per tre volte come numero del ranking).

Passiamo in rassegna gli otto campioni vittoriosi in torneo da nuovi n.1, un record prestigioso e assai esclusivo, ricordando il momento della loro salita sul trono del tennis e la successiva vittoria sul tour. Momento indimenticabile per ognuno di loro.

Jimmy Connors: il leggendario “Jimbo”, mancino dal carattere spigoloso, primo vero attaccante da fondo campo, divenne n.1 ATP il 29 luglio 1974. Aveva da poco vinto a Wimbledon e scese in campo da leader nel ranking a Indianapolis, dove sbaragliò la concorrenza e vinse il torneo battendo in finale Borg in tre set. Quell’estate vincerà anche US Open e altri tre titoli, chiudendo l’annata da numero 1 con un record fantastico di 94 vittorie e sole 4 sconfitte.

Bjorn Borg: l’avvento dello svedese fu una vera rivoluzione per il gioco. L'”orso” divenne n.1 ATP il 23 agosto 1977, per una sola settimana, non fece in tempo a disputare tornei (US Open) da n.1. Tornò sul trono del tennis maschile un anno e mezzo dopo, il 9 aprile del 1979, scendendo in campo da n.1 a Monte Carlo, dove esordì da leader del tennis battendo Paolo Bertolucci e trionfando in finale su Vitas Gerulaitis, in quello che fu il suo primo titolo da miglior tennista nel ranking.

Mats Wilander: il “discepolo” di Borg nel 1988 visse la sua stagione d’oro, completando tre quarti di Grande Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open) e diventando n.1 al mondo proprio dopo l’incredibile vittoria in finale a New York contro un fortissimo Ivan Lendl, sfidato con continui attacchi e battuto al termine di una fantastica finale in cinque set. Il premio meritatissimo di questa cavalcata fu il primato in classifica, segnato il 12 settembre 1988. Mats sbarcò a Palermo da nuovo n.1 due settimane dopo, vincendo il torneo siciliano (in finale su Kent Carlsson), fu il suo primo e unico titolo vinto da n.1: il 30 gennaio 1989 fu scalzato dal trono ATP e iniziò la sua parabola discendente.

Stefan Edberg: l’elegantissimo svedese, uno degli ultimi tennisti serve and volley “puri” della storia, divenne n.1 ATP per la prima volta il 13 agosto 1990, premio meritato al culmine di un’estate fantastica. Edberg infatti trionfò per la seconda volta a Wimbledon (battendo Becker in una bella finale), quindi vinse uno dopo l’altro anche a Los Angeles e Cincinnati sul sintetico negli USA, racimolando punti che l’issarono meritatamente sul trono del tennis maschile. Scese in campo da n.1 a Long Island, e vinse il torneo distruggendo in finale Brad Gilbert (doppio 6-1). Fu il suo primo titolo da numero uno del mondo.

Pete Sampras: il californiano divenne n.1 ATP il 12 aprile 1993 dopo aver vinto il torneo di Tokyo. Scese in campo la settimana seguente sempre in Asia, nel torneo Hong Kong, e da leader in classifica sbaragliò la concorrenza superando in finale – e che finale, 7-6 al terzo set! – Jim Courier. Fu l’undicesimo n.1 del tennis, restò in vetta alla classifica per 19 settimane, superato di nuovo da Courier; si riprese quindi la poltrona più prestigiosa dopo aver vinto per la seconda volta US Open, e restando il cima al ranking fino all’aprile del 1995, superato da Andre Agassi.

Novak Djokovic: il recordman serbo coronò il suo incredibile 2011 diventando n.1 al mondo il 4 luglio 2011, dopo aver vinto per la prima volta Wimbledon. Una stagione pazzesca: iniziata col successo agli Australian Open, non conobbe sconfitta fino a Roland Garros, dove fu stoppato da Federer in semifinale al termine di una partita leggendaria. Si riscattò sull’erba londinese, battendo Nadal in finale e giocando da nuovo n.1 il torneo di Montreal, dove alzò il suo primo trofeo da leader in classifica battendo in finale Mardy Fish.

Andy Murray: lo scozzese di ferro si prese la grandissima soddisfazione di superare tutti i fortissimi rivali che l’avevano relegato a “quarto” membro dell’élite del tennis nella seconda parte del 2016, una stagione per lui fantastica culminata con il secondo titolo a Wimbledon e il secondo Oro Olimpio a Rio. Con una cavalcata autunnale di soli successi (Pechino, Shanghai, Vienna, Parigi-Bercy) Andy divenne n.1 il 7 novembre 2016, si presentò alle ATP Finals di Londra da leader in classifica e chiuse l’annata con l’ennesimo trionfo su Djokovic in finale, e chiudendo anche il 2016 da miglior tennista al mondo.

Jannik Sinner: siamo alla splendida, incredibile attualità. L’italiano diventa n.1 al mondo il 10 giugno 2024, dopo Roland Garros, meritandosi il trono del tennis maschile forte di mesi di grandissimi risultati, quasi senza sconfitte. Scende in campo sull’erba del 500 di Halle e batte tutti, alzando il suo primo trofeo sui prati, quarto alloro in stagione e 14esimo in carriera. È un privilegio poter vivere e raccontare le imprese di un ragazzo e tennista così straordinario.

