Gli “ultimi” 12 giorni di Roger Federer

Il 14 settembre 2022 Roger Federer annuncia dopo 24 anni di carriera il suo ritiro dal tennis.

Il documentario riassume gli ultimi sui 12 giorni da giocatore professionista, dall’annuncio al doppio giocato alla Laver Cup (che quell’anno si disputava alla O2 di Londra) in coppia con Rafael Nadal .

Un’ora e quaranta minuti di emozioni. Anche per chi come noi appassionati conosce ed ha visto già tutto quello che riguarda la vita sportiva di uno dei più grandi giocatori di tennis di tutti i tempi.

Ci si commuove sin dalle prime immagini. Nel suo ufficio di Basilea davanti alla vetrina dove sono in mostra alcuni dei trofei degli Slam Federer registra il messaggio di ritiro. E sono lacrime del campione ed anche di chi guarda. Poi arrivano i due gemelli, una delle figlie e Mirka che parla per la prima volta davanti ad una camera da presa. Poi i dubbi insieme al suo manager Tony Godsick (presente anche la moglie Mary-Jo Fernandez) prima di diffondere pubblicamente la notizia, il conforto dei genitori e della famiglia.

Il documentario nasce da un precedente intervista “73 Questions” realizzata nel 2019 per Vogue dal regista Joe Sabia. Tre anni dopo presa la decisione di abbandonare il tennis il team di Federer contatta Sabia per filmare l’annuncio del sui ritiro.

Tutto doveva restare privato “Mi ero convinto fin dall’inizio che avrei voluto avere delle riprese da destinare alla mia famiglia. Per i miei figli per quando cresceranno, per ricordare com’era e cosa ha fatto il loro padre soprattutto in quel momento particolare della mia vita.” Poi la decisione di rendere pubblico il documentario. Insieme a Sabia è stato coinvolto il regista Asif Kapadia (premio Oscar per il documentario “Amy” sulla vita di Amy Winehouse) che ha trasformato il documentario di Sabia in un film completo, aggiungendo 30 minuti di filmati d’archivio e interviste con ex giocatori.

Il risultato è qualcosa di eccezionale, perché svela momenti della vita dei giocatori professionisti che sono nascosti sia al pubblico che anche alla stampa. Simpatico il siparietto prima di una presentazione dove i protagonisti delle Finals si ritrovano nella hall dell’albergo che li ospita e Djokovic spiega a Federer, premettendo che era stato Borg a fare notare a lui (Novak) la cosa, che la camicia che indossa è da smoking e non da giacca normale. Nella scena successiva si vede Roger cambiarsi la camicia come avrebbe fatto uno qualsiasi di noi. Interessanti anche le scene, con il nostro Berrettini presente, riprese negli spogliatoi della O2 Arena. Federer rinfaccia scherzando a Nadal i grugniti dello spagnolo nel Centrale di Wimbledon, con lo spagnolo che rievoca l’episodio nel match contro Sonego quando era lui ad essersi lamentato dei gemiti prodotti dall’italiano. Berrettini difende il compagno di Davis, ma senza grandi risultati.

Interessante poi la rivelazione del fatto (già noto, ma confermato con particolare dal campione) che Federer si infortunò il ginocchio destro, in Australia mentre stava facendo il bagnetto ai figli con riprese quasi intime delle operazioni subite

Il film vola via veloce tra scene già viste, le vittorie a Wimbledon, agli US Open, e momenti intimi ma quello che si apprezza di più è una umanità che non traspariva mai nelle conferenze stampa ufficiali. Personalmente mi ricordo che alla conferenza del Roland Garros vinto, Federe non sorrise mai. Era difficile che nelle occasioni ufficiali lasciasse vedere i suoi veri sentimenti. Gli unici momenti in cui si lasciava andare, ma solo un po’, erano quelli post match di Coppa Davis, in cui rideva e scherzava con i compagni.

“Federe Twelve Final Days” ci restituisce l’uomo che c’è dietro il campione, una persona con i suoi sentimenti i suoi affetti, la sua commozione ed un grande amore per lo sport del tennis. E’ difficile non commuoversi insieme a Roger, Mirka e tutti gli altri che sentono che un giocatore come lui non lo rivedremo mai più. Grazie Federer.

PRIME VIDEO

Giorno 1-3: L’annuncio

Federer annuncia il suo ritiro dal tennis professionistico il 14 settembre 2022, dopo una carriera di 24 anni e registra un commovente video di addio che poi sarà reso pubblico.

Giorno 4-6: Preparazione per la Laver Cup

Federer si allena duramente per il suo ultimo torneo, la Laver Cup, tenutasi alla The O2 Arena di Londra. Preoccupato di soddisfare le aspettative, giocherà solo il doppio insieme a Rafael Nadal.

Giorno 7-9: La Laver Cup

Federer gioca nel Team Europe della Laver Cup insieme a Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, un evento a squadre che in cui partecipano alcuni dei più grandi giocatori di tennis di tutti i tempi. Il torneo diventa una celebrazione della carriera di Federer, con molti momenti emozionanti e sentiti omaggi.

Giorno 10-12: L’ultima partita

Federer gioca la sua ultima partita professionistica il 24 settembre 2022, in coppia con Nadal in un match di doppio contro Jack Sock e Frances Tiafoe. Anche se perdono in un tiebreak emozionante (Roger serve per il match), la partita è la conclusione emozionante della carriera di Federer.





Enrico Milani