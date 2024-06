L’ingiustizia subita da Horacio Zeballos: escluso dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Tiafoe, infortunio alla caviglia al Queen’s: corsa contro il tempo per Wimbledon

Raramente si verificano situazioni così ingiuste come quella che ha dovuto affrontare Horacio Zeballos negli ultimi giorni. Il miglior doppista argentino del mondo, numero 1 nella disciplina insieme a Marcel Granollers, non sarà presente ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo la decisione del capitano di preferire la coppia González-Molteni. Un pugnale emotivo che il nativo di Mar del Plata ha incassato come meglio poteva, in dichiarazioni raccolte da La Voz del Estadio.

“Non farò parte della squadra, sono decisioni prese dal capitano e vanno rispettate. Anche se non condivido, le rispetto, per questo è il capitano, l’autorità nominata dalla AAT (Associazione Argentina di Tennis). Mi ha dato le sue motivazioni e da parte mia le accetto. È una tristezza, volevo esserci, ero disponibile a far parte della squadra, ma bisogna andare avanti. Sto attraversando un grande momento professionale e non voglio che questo mi condizioni, auguro il meglio ai miei compagni, spero che i ragazzi possano lottare per una medaglia”, ha dichiarato l’argentino.

Il 2024 non sta regalando grandi soddisfazioni a Frances Tiafoe. Con un bilancio negativo di 13-15, attualmente vicino a uscire dalla top 30 del ranking mondiale, oltre ad aver dovuto cambiare allenatore a metà stagione, lo statunitense ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna al suo esordio nell’ATP 500 del Queen’s. Durante un terzo set contro l’australiano Hijikata, uno scivolone gli ha provocato una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a ritirarsi pochi minuti dopo. Riuscirà a recuperare in tempo per Wimbledon? Questa è la domanda che ci poniamo tutti e alla quale lo stesso Frances ha provato a rispondere sui social media. Le sue parole portano la speranza che ce la farà, ma vedremo in che condizioni.





Marco Rossi