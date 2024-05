Atmane colpisce una spettatrice con una pallina: evita la squalifica tra le polemiche di Ofner (Video)

È insolito e incomprensibile ciò che è accaduto nella sfida tra Terence Atmane e Sebastian Ofner a metà del quarto set. Il francese stava attraversando un momento difficile e, preso dalla rabbia, ha colpito la pallina che è finita per colpire una donna seduta sugli spalti. Questa azione equivale a una squalifica immediata, secondo il regolamento, ma c’è stata una deliberazione tra i supervisori e il giudice di sedia, che ha portato a un semplice warning per il giocatore francese. La rabbia di Ofner è stata enorme.

Alla fine l’austriaco ha vinto per 7-5 al quinto set.

