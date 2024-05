Nishikori, il ritorno del samurai: vittoria epica in 5 set al Roland Garros con record. Un raccattapalle si sconta con Jarry che finisce a terra. Bergs, la sorpresa belga: eliminato Tabilo al primo turno. Djokovic, cambiamenti nello staff: Boris Bošnjaković nuovo membro del team a Parigi (Video)

Kei Nishikori è tornato. Il giapponese lo dimostra con un’importantissima vittoria al primo turno del Roland Garros 2024, Slam al quale arrivava senza partite disputate sulla superficie. L’attuale numero 350 del mondo si impone in un’intensa battaglia contro Gabriel Diallo con il punteggio di 7-5, 7-6(3), 3-6, 1-6 e 7-5 in 4 ore e 26 minuti di gioco. Incredibile merito del giocatore di 34 anni che ora attende il vincitore della sfida tra Shelton e Gaston.

Il nipponicocontinua a onorare il tennis con il suo sforzo per raggiungere un livello di gioco che gli permetta di essere di nuovo competitivo, nonostante tutte le difficoltà che ha affrontato e la sua età avanzata. Il giapponese è già al secondo turno del Roland Garros 2024 dopo aver ottenuto una nuova vittoria in cinque set. Si è trovato in questa situazione per 12 volte nello Slam parigino, vincendo 10 di queste, ma il dato più impressionante è quello che dimostra la sua efficacia dell’80% in carriera nei match al quinto set, essendo l’unico giocatore nato dopo il 1960 a riuscirci.

Nicolás Jarry ha sofferto sulla propria pelle una di quelle situazioni che si sono viste raramente su un campo da tennis e che, proprio per questo, sono ricordate a lungo. Il cileno ha vissuto una serata complicata contro Corentin Moutet al primo turno del Roland Garros 2024 e non ha avuto nemmeno la fortuna dalla sua parte. In uno scontro fortuito, un raccattapalle lo ha fatto cadere a terra. Vedere per credere.

Il cileno ha poi perso l’incontro per 6-0 al quarto set.

Mdr Jarry il est tellement apathique, flasque et médiocre qu'il se fait cartonner par un gamin de 14 ans. 😂😂 pic.twitter.com/13jm0Gxnpa — YGS (@MVCLTSIV) May 26, 2024

È una delle grandi sorprese di questa fantastica prima giornata del Roland Garros. Il giovane belga Zizou Bergs elimina Alejandro Tabilo dopo un gran match vinto con il punteggio di 3-6, 7-6(5), 6-2 6-2 in 3 ore e 9 minuti di gioco. Il cileno era arrivato in semifinale a Roma una settimana fa, ma ora cade a Parigi contro un Bergs che era entrato nel tabellone attraverso le qualificazioni.

Richard Gasquet potrebbe essere agli ultimi passi della sua carriera, ma vuole uscire dalla porta principale. Il genio di Béziers ha ottenuto una spettacolare vittoria contro Borna Coric, prolungando il suo cammino al Roland Garros e dimostrando che il suo talento innato può ancora regalargli gioie. Ha vinto per 7-6 (5) 7-6 (2) 6-4 e ora sfiderà Sinner o Eubanks.

Negli ultimi mesi, Novak Djokovic sta apportando diversi cambi nel suo team, con l’uscita di alcuni e l’ingresso di altri. Così, in questo Roland Garros, il numero 1 del mondo conterà sull’aiuto di Nenad Zimonjić, ma anche sulla presenza di un nuovo membro che conosce molto bene: Boris Bošnjaković. “Dalla mia separazione da Goran, non ho mai confermato di avere un allenatore permanente. Ho detto che Nenad era lì per aiutarmi come amico e come mentore, come qualcuno che considero importante nella mia vita. Boris fa parte del mio team tecnico, per così dire, quando si tratta di analizzare i miei avversari, le partite e il mio stesso gioco. Abbiamo collaborato per diversi anni in vari ruoli e Boris è stato il capo allenatore del Centro Tennis Novak. Sarà il mio allenatore a Parigi, lavorerà con me nell’analisi, nella preparazione e nella tattica. Per quanto riguarda ciò che verrà dopo questo torneo, al momento non ho una soluzione di allenamento a lungo termine”, ha confessato Nole in conferenza stampa.





Marco Rossi