Sonego apre nel migliore dei modi il Roland Garros per l’Italtennis. Bronzetti lotta ma cede a Osaka al Roland Garros

Lorenzo Sonego (50) si qualifica per il secondo turno del Roland Garros battendo in quattro set il francese Ugo Humbert (17), 6-4 2-6 6-4 6-3 lo score. Non era una partita facile. Aprire le danze, primo incontro sul Suzanne Lenglen, contro pronostico, e per di più opposto ad un francese per di più testa di serie numero diciassette , era quasi missione impossibile. Parola sconosciuta per un lottatore come Lorenzo che pur non giocando un buon tennis è riuscito ad imporsi in quattro set. Partita non bella piena di errori da entrambe le parti. Nella prima frazione Humbert ha concesso il break decisivo con un doppio fallo, mentre nel secondo set è stata la volta di Sonego a lasciare per strada il game di battuta questa volta con due doppi falli. Quando sembrava che il transalpino dovesse prevalere, Sonego alzava il livello con il servizio. Humbert non più efficace regalava due punti ed era break per Sonny sul 3 pari e nel gioco successivo l’azzurro annullava una pericolosa palla break e chiudeva poi la frazione per 6 a. 4. Due set ad uno e partita ormai segnata.

In fiducia l’azzurro dominava gli scambi e guadagnava due palle break già sull’uno pari. Humbert annullava, ma due giochi dopo arrivava il break per Sonego che confermava nel gioco successivo. Il francese non riusciva più a reagire e cedeva ancora una volta il turno di battuta. Sei a tre finale e Sonego al secondo turno dove lo aspetta il cinese Zhizhen Zhang (42) alla sua seconda apparizione al Roland Garros.

Un esordio importante per Lorenzo Sonego, che ora può guardare con fiducia al prosieguo del torneo, consapevole di poter dire la sua anche contro avversari di alto livello.





Da Parigi, Enrico Milani

GS Roland Garros Ugo Humbert [17] Ugo Humbert [17] 4 6 4 3 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 2 6 6 Vincitore: Lorenzo Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ugo Humbert 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L’avventura di Lucia Bronzetti al Roland Garros 2024 si ferma al primo turno dopo una battaglia di oltre due ore contro la nipponica Naomi Osaka. La tennista italiana si è arresa in tre set con il punteggio di 1-6, 6-4, 5-7, dimostrando però grande carattere e determinazione.

Il match è iniziato in salita per Bronzetti, che nel primo set non è riuscita a contrastare efficacemente il gioco potente di Osaka. La giapponese ha breakkato l’azzurra due volte, chiudendo il parziale in appena 27 minuti con un netto 6-1.

Nel secondo set, però, Bronzetti ha trovato le contromisure, rendendo la vita difficile ad Osaka. Dopo aver annullato due palle break nel settimo gioco, l’italiana ha approfittato di un passaggio a vuoto della sua avversaria nel decimo game, strappandole il servizio e portando a casa il set per 6-4.

La frazione decisiva è stata un’altalena di emozioni. Osaka è partita fortissimo, volando sul 4-0 con doppio break di vantaggio. Bronzetti, però, non si è data per vinta e con una rimonta entusiasmante ha recuperato lo svantaggio, infilando cinque giochi consecutivi e portandosi sul 5-4. Purtroppo per l’azzurra, Osaka ha trovato la forza di reagire, pareggiando i conti sul 5-5 e poi breakkando nuovamente Bronzetti nel gioco successivo. La nipponica ha quindi chiuso il match sul 7-5 dopo quasi un’ora di battaglia nel terzo set.

Al secondo turno, la nipponica se la vedrà con la vincente del match tra la numero uno del mondo Iga Świątek e la qualificata francese Léolia Jeanjean.

GS Roland Garros Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 1 6 5 Naomi Osaka Naomi Osaka 6 4 7 Vincitore: Naomi Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Naomi Osaka 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi