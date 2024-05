Luciano Darderi in semifinale a Lione. Arthur Rinderknech si ritira prima di entrare in campo

Luciano Darderi è in semifinale nel torneo ATP 250 di Lione. L’azzurro che questo pomeriggio avrebbe dovuto affrontare nei quarti di finale il francese Arthur Rinderknech non scenderà in campo per il ritiro del giocatore transalpino che ha dato forfait per un problema fisico.

In semifinale l’azzurro affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry classe 1999 e n.29 ATP in campo in questo momento. Con l’accesso alle semifinali Darderi è al momento nel ranking live al n.41 del mondo, best ranking e ad un passo dalla top 40.

ATP Lyon Luciano Darderi Luciano Darderi 0 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 0 Vincitore: Darderi per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0





Marco Rossi