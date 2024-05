Berrettini rinuncia a Rolan Garros, tornerà sull’erba

Se ieri gli appassionati italiani hanno tirato un sospiro di sollievo con l’annuncio della presenza di Jannik Sinner a Parigi, poco prima del sorteggio dei tabelloni di Roland Garros (oggi, ore 14) arriva la brutta notizia del forfait di Matteo Berrettini. Il romano l’ha comunicato attraverso un breve messaggio social, una storia Instagram, che riportiamo.

“Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull’erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo solo avere un altro po’ di pazienza”, scrive Matteo.



Nel 2024 Berrettini a livello ATP ha giocato solo 7 partite, 5 vittorie e 2 sconfitte. Dopo la battuta d’arresto a Miami, è sbarcato sul rosso di Marrakech ed ha vinto il 250 marocchino, mostrando un tennis discreto e una condizione fisica buona. Ha pagato lo sforzo del torneo uscendo nettamente al primo turno nel Masters 1000 di Monte Carlo, battuto da Kecmanovic, quindi per colpa di una brutta tonsillite ha saltato il 1000 di Madrid.

Si ipotizzava un rientro a Roma, ma all’ultimo minuto ha deciso di non giocare il torneo di casa, annunciando il forfait in una breve conferenza stampa nella quale ha parlato di una condizione non sufficiente per disputare un torneo per lui molto importante. Quindi il ritorno a Monte Carlo per gli allenamenti in vista di Roland Garros e la decisione, annunciata oggi, di rinunciare anche al torneo di Parigi.

A questo punto Berrettini potrebbe rientrare sull’erba di Stoccarda, torneo da lui vinto nel 2022 al rientro dall’ennesimo infortunio.

Marco Mazzoni