Roland Garros – Qualificazioni: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo. Giulio Zeppieri supera le qualificazioni (LIVE ora il sorteggio dei tabelloni principali – LIVEVIDEO del sorteggio)

Giulio Zeppieri si è guadagnato per la terza volta consecutiva un posto nel tabellone principale del Roland Garros. Il mancino di Latina ha fatto il suo debutto in un torneo del Grande Slam proprio sulla terra rossa parigina nel 2022, e l’anno successivo ha ottenuto la sua prima vittoria in uno Slam, sconfiggendo Alexander Bublik. Nonostante abbia poi ceduto in quattro set contro Casper Ruud, all’epoca numero 4 del mondo, Zeppieri ha dimostrato di poter competere ad alti livelli.

Quest’anno, Zeppieri ha iniziato al meglio la due giorni azzurra nell’ultimo turno di qualificazione del Roland Garros, dominando il finlandese Otto Virtanen con un netto 6-2, 6-2. La sua vittoria ha confermato la forte presenza italiana nel torneo, con ben sei giocatori azzurri che si sono guadagnati l’accesso al match decisivo per entrare nel main draw, un numero che nessun’altra nazione può vantare.

La Cerimonia del sorteggio



GS Roland Garros Hamad Medjedovic [15] Hamad Medjedovic [15] 6 6 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 2 2 Vincitore: Hamad Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Hamad Medjedovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Geoffrey Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Hamad Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Geoffrey Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Hamad Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Geoffrey Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Hamad Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Geoffrey Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Hamad Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Geoffrey Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Hamad Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Geoffrey Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Hamad Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Geoffrey Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Hamad Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Geoffrey Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Robin Montgomery Robin Montgomery 6 2 4 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 4 6 6 Vincitore: Leolia Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Robin Montgomery 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Robin Montgomery 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Robin Montgomery 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Robin Montgomery 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Robin Montgomery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Robin Montgomery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Gregoire Barrere [10] Gregoire Barrere [10] 40 1 Denis Kudla • Denis Kudla A 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Denis Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 Gregoire Barrere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Denis Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Gregoire Barrere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Denis Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Gregoire Barrere 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Valentin Vacherot [14] Valentin Vacherot [14] 7 7 Billy Harris Billy Harris 6 5 Vincitore: Valentin Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Billy Harris 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Valentin Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Billy Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Valentin Vacherot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Billy Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Valentin Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Billy Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Billy Harris 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Valentin Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Billy Harris 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Billy Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Valentin Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Billy Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Valentin Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Billy Harris 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Valentin Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Billy Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Valentin Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Billy Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Billy Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Valentin Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Moyuka Uchijima [9] Moyuka Uchijima [9] 7 6 Raluka Serban Raluka Serban 5 4 Vincitore: Moyuka Uchijima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Raluka Serban 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Raluka Serban 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Raluka Serban 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Raluka Serban 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Raluka Serban 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Raluka Serban 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Raluka Serban 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Raluka Serban 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Raluka Serban 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Raluka Serban 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Raluka Serban 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Gabriel Diallo • Gabriel Diallo 30 2 Alexander Ritschard Alexander Ritschard 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Gabriel Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 Alexander Ritschard 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Gabriel Diallo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Alexander Ritschard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Gabriel Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Alexander Ritschard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Gabriel Diallo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 11:00

GS Roland Garros Irene Burillo escorihuela Irene Burillo escorihuela 6 7 Jil Teichmann Jil Teichmann 1 6 Vincitore: Irene Burillo escorihuela Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Irene Burillo escorihuela 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Irene Burillo escorihuela 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Irene Burillo escorihuela 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Irene Burillo escorihuela 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Irene Burillo escorihuela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Irene Burillo escorihuela 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jil Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Irene Burillo escorihuela 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Irene Burillo escorihuela 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Jil Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Irene Burillo escorihuela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Gustavo Heide Gustavo Heide 6 6 Matteo Gigante [28] Matteo Gigante [28] 3 2 Vincitore: Gustavo Heide Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Matteo Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Gustavo Heide 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Matteo Gigante 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Gustavo Heide 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Matteo Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Gustavo Heide 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Matteo Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Gustavo Heide 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Gustavo Heide 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Matteo Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Gustavo Heide 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Gustavo Heide 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Matteo Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Gustavo Heide 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Lucija Ciric bagaric • Lucija Ciric bagaric 0 5 Sara Saito Sara Saito 0 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Lucija Ciric bagaric 5-6 Sara Saito 15-0 30-0 5-5 → 5-6 Lucija Ciric bagaric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Sara Saito 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lucija Ciric bagaric 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Sara Saito 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Lucija Ciric bagaric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Sara Saito 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Lucija Ciric bagaric 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Sara Saito 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Lucija Ciric bagaric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sara Saito 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 11:00

GS Roland Garros Facundo Bagnis [13] • Facundo Bagnis [13] 0 4 0 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 0 6 2 Vincitore: Shintaro Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Facundo Bagnis 0-2 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Facundo Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Facundo Bagnis 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Facundo Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Facundo Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Facundo Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Facundo Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 7 6 Jana Fett [21] Jana Fett [21] 6 3 Vincitore: Zeynep Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Jana Fett 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Jana Fett 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Jana Fett 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Jana Fett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jana Fett 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Jana Fett 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Jana Fett 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Jana Fett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Jule Niemeier [5] Jule Niemeier [5] 6 6 Dalma Galfi [32] Dalma Galfi [32] 4 1 Vincitore: Jule Niemeier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Jule Niemeier 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Otto Virtanen Otto Virtanen 2 2 Giulio Zeppieri [31] Giulio Zeppieri [31] 6 6 Vincitore: Giulio Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Otto Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Otto Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Otto Virtanen 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Otto Virtanen 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Otto Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Otto Virtanen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Otto Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Otto Virtanen 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Olga Danilovic [11] Olga Danilovic [11] 7 7 Astra Sharma [22] Astra Sharma [22] 6 5 Vincitore: Olga Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Astra Sharma 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Astra Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Astra Sharma 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Astra Sharma 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Astra Sharma 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 11:00

GS Roland Garros Julia Riera [2] Julia Riera [2] 4 7 6 Alexandra Eala Alexandra Eala 6 6 4 Vincitore: Julia Riera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Julia Riera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Julia Riera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Julia Riera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Julia Riera 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Julia Riera 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Julia Riera 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Julia Riera 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Julia Riera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

