Tutto sulla conferenza stampa di oggi al Foro Italico

È una delle Sette Meraviglie del mondo, tesoro archeologico inestimabile dell’umanità, simbolo inconfondibile della città di Roma e della sua gloriosa storia.

Non poteva esserci location più suggestiva del Colosseo per ospitare la conferenza stampa di presentazione della 81esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, andata in scena stamane alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dell’Amministratore Delegato di BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas per l’Italia, Elena Goitini e del Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

L’incontro con la stampa è stato occasione per evidenziare tutte le novità, il programma e le attività del torneo di scena, dal 6 al 19 maggio, nello splendido parco del Foro Italico.

A CACCIA DI NUOVI RECORD

L’81esimo appuntamento con gli IBI – seguendo il trend di crescita che ha contraddistinto il torneo negli ultimi venti anni – punta a polverizzare i record stabiliti dall’edizione dello scorso anno, che aveva generato un impatto economico totale di quasi mezzo miliardo di euro. Un obiettivo ambizioso ma alla portata, in considerazione degli incredibili dati già registrati dalla sola biglietteria, con la prevendita ancora in corso: ad oggi, infatti, i tagliandi venduti sono 200.249 con un incasso di 21.968.623,20 euro, di fatto poco inferiore a quello totale registrato nel 2023 che è stato di 22.459.508,80 euro.

UN PROGRAMMA RICCHISSIMO

Dopo il successo della passata edizione, anche quest’anno la kermesse romana si riproporrà nella sua ‘versione upgrade’: un site ulteriormente ampliato e migliorato, permetterà alle migliaia di tifosi che raggiungeranno Roma da tutto il mondo, di godere al meglio degli oltre 300 match di altissimo livello offerti dal programma del torneo.

Ad aprire la competizione, sarà il torneo di prequalificazioni, che dal 30 aprile al 3 maggio, offrirà a tutti i tesserati che si sono qualificati (a prescindere dal livello o dalla categoria di appartenenza), la possibilità di vivere l’emozione di giocare sullo storico rosso del Foro.

Lunedì 6 maggio, a partire dalle ore 11, andrà in scena presso Fontana di Trevi, una delle più celebri e iconiche fontane della capitale, il sorteggio congiunto dei tabelloni principali.

Sempre il 6 maggio, così come il giorno seguente, si disputerà quindi il torneo di qualificazione al tabellone principale. Il 7 maggio, invece, si giocheranno i primi dieci match del main draw femminile, mentre quello maschile prenderà il via l’8.

A impreziosire un programma già ricchissimo, sono previsti nel corso della seconda settimana di gare, per la prima volta la FITP organizzerà un Torneo Internazionale Under-16 di Tennis Europe– che metterà in campo le migliori promesse del tennis giovanile (maschile e femminile), in una categoria divenuta oramai cruciale nel panorama mondiale di questo sport – e gli Internazionali BNL d’Italia di wheelchair (dal 17 al 19 maggio). A chiudere queste imperdibili settimane di sport e spettacolo, saranno le due finali: il 18 maggio quella del WTA 1000, il giorno seguente quella dell’ATP 1000.

IL ‘GOTHA’ DEL TENNIS MONDIALE A ROMA

Nell’entry list maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2024 figurano tutti i primi 77 giocatori della classifica ATP: dai primi tre del mondo, Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, al campione in carica Daniil Medvedev (che l’anno scorso al Foro Italico ha vinto il suo primo titolo in carriera sul rosso nel circuito maggiore), da Rafael Nadal (il più titolato nella storia del torneo, iscritto grazie al ranking protetto) ad Alexander Zverev, passando per Rublev, Rune, Dimitrov e Tsitsipas.

Come sempre molto nutrito il gruppo degli azzurri in gara, guidato, come detto, dal 22enne di San Candido. Con lui nel main draw ci saranno tutti gli eroi della Davis, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, così come Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e le wild card Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori.

Per quel che riguarda il tabellone WTA, a Roma giocheranno 31 delle prime 32 giocatrici del ranking WTA: a guidare l’entry list femminile è la polacca Iga Swiatek (che a Roma ha trionfato nel 2021 e nel 2022), seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka (semifinalista nel 2022) e dalla statunitense Coco Gauff (anche lei semifinalista ma nel 2021). Non mancherà naturalmente la campionessa in carica, la kazaka Elena Rybakina, così come l’artista della racchetta Ons Jabeur e una delle giocatrici più in forma di questa stagione, ovvero Danielle Collins. Al Foro, torneranno inoltre le ex numero 1 del mondo Naomi Osaka e Angelique Kerber, oltre alle passate vincitrici Elina Svitolina (2017 e 2018) e Karolina Pliskova (2019). Sul fronte azzurre ai nastri di partenza figurano Jasmine Paolini, vincitrice a febbraio a Dubai del suo primo 1000 in carriera, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto accompagnate dalle wild card Martina Trevisan, Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Giorgia Pedone, Nuria Brancaccio e Matilde Paoletti.

IBI24: TRA CONFERME E TANTE NOVITÀ

Anche quest’anno il Foro Italico si tirerà a lucido per offrire uno spettacolo indimenticabile ai suoi visitatori. Innanzitutto, aumenterà il montepremi, soprattutto sul fronte WTA: quello messo in palio dal torneo maschile ammonterà a 9.094.379 euro mentre quello femminile – nell’ambito di un percorso che in poco tempo porterà all’equal prize money – arriverà a 4.791.105 euro, quindi ben 1,2 milioni in più rispetto a quello 2023. Crescerà anche la superficie complessiva del site. La zona delle piscine sarà nuovamente a disposizione del tennis, con un’area players ulteriormente allargata. Aumenterà anche il numero dei match-practice court, che saranno 18: uno completamente nuovo verrà allestito davanti alla ‘Casa delle Armi’. A questi, se ne affiancherà uno installato in Piazza del Popolo (che ospiterà alcuni match delle prequalificazioni, allenamenti degli atleti in gara e una serie di attività relative al Torneo Internazionale Under-16 così come altre indirizzate principalmente ai più giovani, curate dai tecnici federali) e altri 17, messi a disposizione dei giocatori da 5 prestigiosi circoli romani. Oltre al tennis, anche gli altri sport con racchetta troveranno la loro dimensione, grazie alla realizzazione di campi dedicati a padel, pickleball e squash.

Confermatissimo anche il ponte sospeso, splendida passerella con colpo d’occhio su Viale delle Olimpiadi, che consentirà ai tennisti di spostarsi comodamente dall’area delle piscine al Campo Centrale.

SPAZIO ALLA CELEBRAZIONE DEL TRIONFO IN COPPA DAVIS

Nella cornice degli IBI ci sarà spazio anche per continuare a celebrare lo storico successo dell’Italia tornata, lo scorso novembre, a trionfare in Coppa Davis dopo ben 47 anni. Oltre alla presenza del prestigioso trofeo, che resterà in esposizione al Foro Italico dal 4 al 19 maggio, tra i numerosi eventi dedicati ci sarà la presentazione ufficiale di un francobollo, di una moneta e di alcune medaglie commemorative realizzate in collaborazione con Poste Italiane e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

LE RACCHETTE D’ORO…DIVENTANO AZZURRE

Oltre ad acclamare i campioni di oggi, gli Internazionali BNL d’Italia rappresentano l’occasione ideale per celebrare i giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del torneo e nella storia del tennis italiano. Come da tradizione nel corso delle giornate romane saranno consegnate le ‘Racchette d’Oro’, prestigioso riconoscimento ideato nel 1991 dal giornalista Lino Cascioli, storica firma de ‘Il Messaggero’. A pochi mesi dalle splendide emozioni di Siviglia (dove la nazionale femminile ha raggiunto una storica finale) e di Malaga (dove la nazionale maschile ha vinto il titolo, a ben 47 anni di distanza dal trionfo in Cile), i prescelti per la ‘Racchetta d’Oro 2024’ non potevano che essere i capitani di Billie Jean King Cup e Coppa Davis, Tathiana Garbin e Filippo Volandri. La mestrina, ex numero 22 del ranking WTA e capitana della nazionale femminile dal 2016, e il livornese, ex numero 25 del ranking ATP e capitano dal 2021, sono gli ultimi campioni in ordine cronologico ad essere inseriti in questa prestigiosa ‘Hall of Fame’ che annovera, tra gli altri, i nomi di Rod Laver e Monica Seles, Ken Rosewall e Margaret Court, Boris Becker e Martina Hingis, tutte le leggende italiane, fino a Martina Navratilova e Stefan Edberg premiati 12 mesi fa sul ‘Campo Centrale’.

LE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE ‘ROBERTO LOMBARDI’

L’appuntamento del Foro Italico coinvolgerà tutto il ‘Sistema Italia’ grazie alle tante attività dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’ rivolte ai più giovani. Prosegue il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado che saranno presenti agli IBI e potranno usufruire delle attività programmate allo Young Village. Dalla sua nascita nel 2014 il progetto ‘Racchette in Classe’ della Federazione Italiana Tennis e Padel, in collaborazione con la FITeT e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha avvicinato agli sport di racchetta migliaia di ragazzi in ogni angolo d’Italia. Inoltre, con una lettera inviata a 2600 Scuole Tennis affiliate alle FITP è stata offerta l’opportunità di assistere allo spettacolo degli IBI a prezzi speciali.

LA PRIMA VOLTA DELLE eSERIES

Il 2024 segna l’ingresso del torneo nel mondo dei giochi elettronici con la prima edizione delle eSeries degli Internazionali BNL d’Italia. Oltre ai campioni di singolare e doppio ATP e WTA, l’albo d’oro avrà anche un vincitore eSports. Le eSeries degli Internazionali BNL d’Italia sono parte del nuovo progetto eSports lanciato dalla FITP, che attraverso tornei in presenza e online mira a promuovere la disciplina del tennis tra i più giovani anche grazie al supporto del gioco mobile Tennis Clash, app gratuita prodotta da Wildlife Studios.

Due tappe di qualificazione del circuito ‘Road to IBI’ sono già state disputate a Napoli e Bari (in occasione dei raduni del FITP Junior Program) e una terza, invece, è in programma a Milano il 27 e 28 aprile. I risultati di ciascuna tappa contribuiranno a delineare la classifica federale che determinerà i qualificati per la fase finale. Per chi non potrà giocare in presenza ci sarà la possibilità di partecipare ai tornei online promossi direttamente all’interno di Tennis Clash. Saranno tre i tornei di qualificazione online (25-30 aprile, 2-6 maggio e 9-13 maggio). Ogni tappa metterà in palio l’accesso alla fase finale.

Per partecipare alle eSeries e competere per la fase finale è necessario essere registrati sulla piattaforma myFITP (my.fitp.it). Uno stand con postazioni ad hoc, dotato di smartphone per consentire anche a chi non ha con sé un device di poter partecipare, sarà presente al Foro Italico durante tutta la durata del torneo. Il calendario delle competizioni eSports FITP prevede lo svolgimento, nelle stesse modalità, di altri due circuiti ‘Road to…”: il primo in concomitanza del girone delle Davis Cup Finals di settembre a Bologna e delle Nitto ATP Finals di novembre a Torino.

PARTNER D’ECCEZIONE AL FIANCO DEGLI IBI

Per il 18esimo anno consecutivo, BNL Gruppo BNP PARIBAS si conferma come Title Sponsor del torneo: un impegno rinnovato lo scorso anno, che vedrà uno dei principali gruppi bancari italiani al fianco della FITP con l’obiettivo di migliorare ulteriormente un torneo che ha già raggiunto livelli d’eccellenza.

Allo stesso scopo contribuiranno gli altri numerosi e prestigiosi partner degli Internazionali BNL d’Italia: Reale Mutua, la più importante compagnia di assicurazioni italiana, è Official Partner del torneo; BMW, è sempre Official Car dell’evento; Joma, Partner Tecnico degli Internazionali BNL d’Italia, vestirà nuovamente i giudici di linea, i raccattapalle e lo staff.

Garantiranno il loro storico supporto e presenza Algida, Asti DOCG, Dunlop, eCampus, Edison, Emirates, EMU, Hologic, Nilox, Rolex, TicketOne, Valmora e VeChain. A partire da quest’anno, all’elenco degli Official Partner della kermesse del Foro Italico si sono aggiunti anche Auricchio, Frecciarossa, La Roche Posay, Rummo eYokohama Tyres.

La Radio Ufficiale del Torneo è RTL 102.5, mentre Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e RomaToday si confermano Official Media Partner dell’evento. Infine, impossibile non citare Saint Germain, Segafredo, Technogym e Veroni che saranno Official Supplier dell’81esima edizione del torneo.

BNL BNP PARIBAS E FITP AL FIANCO DI TELETHON

BNL BNP Paribas è al fianco della Fondazione Telethon da 33 anni. Un impegno che ha portato a raccogliere 336 milioni di euro e che, quest’anno, l’importante gruppo bancario ha deciso di intensificare, per accrescere il sostegno verso la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Rispetto e onestà sono valori essenziali sul campo da tennis, valori che ne fanno il luogo perfetto per alimentare la solidarietà attiva verso coloro che sperano in una cura. Ecco, dunque, che il tennis diventa strumento ideale per veicolare e amplificare la sensibilità, non solo degli appassionati, verso questi importantissimi temi di rilevanza sociale. Anche quest’anno, BNL BNP Paribas sarà protagonista sulla terra rossa degli Internazionali BNL d’Italia con la storica iniziativa ‘ACE BNL per Telethon’: per ogni ace realizzato sul Campo Centrale, la Banca devolverà 50 euro a sostegno della ricerca scientifica. Un’iniziativa cui, proprio a partire da questa edizione degli IBI, si assocerà quella della Federazione Italiana Tennis e Padel che premierà, a sua volta, i servizi vincenti realizzati sugli altri campi del site con donazioni in favore di Telethon. Durante il torneo, all’interno dell’area commerciale BNL del Foro Italico, sarà inoltre possibile ricevere, a fronte di un’offerta libera, le palline giocate durante gli Internazionali BNL d’Italia, sigillate singolarmente in confezioni trasparenti come ricordo di sport e solidarietà.

INFO BIGLIETTERIA

Gli appassionati che vogliono godere dal vivo dello spettacolo degli Internazionali BNL d’Italia devono affrettarsi: la caccia ai biglietti si fa infatti sempre più febbrile, e pochi sono i posti ancora disponibili. È possibile acquistare i biglietti per il torneo romano al seguente link: https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/

Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e una riduzione del 10% sull’acquisto dell’abbonamento.

COPERTURA TELEVISIVA

La RAI offrirà in chiaro, a tutti gli appassionati, dodici match degli Internazionali BNL d’Italia. Il tutto in esclusiva free to air, in simulcast con Sky e NOW, con diritti multipiattaforma (radio, web). L’offerta Rai per gli Internazionali Bnl d’Italia prevede la messa in onda di undici match del singolare maschile (uno al giorno), compresa la finale. Sarà trasmessa anche un’altra finale, ancora da decidere, fra quella del singolare femminile e di doppio maschile o femminile.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel:

“È la presentazione che ho sempre sognato. Non so se sia merito del valore degli Internazionali BNL d’Italia, o di quello di Sinner e delle nostre squadre campioni e finaliste mondiali, o della popolarità del tennis. So che noi, Sport e Salute e BNL dobbiamo essere fieri di quello che stiamo riuscendo a fare. La prevendita è sempre lo specchio più fedele del valore che si riesce a creare, il record di incasso agli IBI non è di per sé una notizia, visto che si è verificato in ben 18 delle ultime 19 edizioni, se si escludono le 2 con il Covid, a testimonianza di una crescita sana, costante e continua del torneo e del tennis italiano, è una notizia invece la velocità di crescita che quest’anno è pari al 36% anno su anno. Il numero degli stranieri è in crescita rispetto allo scorso anno, ma gli italiani crescono molto di più, si respira un’aria nuova, frizzante, è la prima volta che i nostri giocatori arrivano agli Internazionali dopo aver vinto nei mesi precedenti 4 tornei di livello uguale o maggiore, sarà una edizione speciale trasmessa in chiaro dalla TV di Stato. Supereremo agevolmente i 300 mila spettatori paganti e puntiamo a superare quota 350mila; l’impatto economico sul territorio supererà il mezzo miliardo di euro dello scorso. Tutto questo lo faremo gratis, dal nulla, insieme a Sport e Salute, senza un euro di denaro pubblico, pagando l’affitto dell’impianto che ci ospita, dopo aver risanato e rilanciato un torneo che 20 anni fa perdeva miliardi e miliardi di vecchie lire, ripianati annualmente dalla Federazione. E avremo anche quest’anno un risultato economico positivo che condivideremo con Sport e Salute, utilizzando la nostra parte per nuovi investimenti per continuare a far crescere i nostri sport. Ora dobbiamo agire sull’impiantistica, non solo per raccogliere il grido di dolore lanciato dal Ministro nelle scorse settimane, ma perché i nostri campi da tennis e da padel hanno un eccesso di domanda che deve trovare sfogo aumentando l’offerta. Creeremo un fondo di 30 milioni di euro che agirà da leva finanziaria decuplicando il valore complessivo degli interventi con l’obiettivo a medio termine, visto che ogni campo costa grosso modo 40mila euro, di realizzare 1.000 nuovi campi da padel e da tennis”.

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma:

“Gli Internazionali BNL d’Italia hanno sempre rappresentato una vetrina di grande prestigio sportivo per Roma e siamo fieri come amministrazione che questo grande appuntamento internazionale sia riuscito negli ultimi anni ad accrescere sempre più il suo peso e la sua autorevolezza nel panorama del grande tennis mondiale, anche grazie alla passione che la città riversa sul torneo del Foro Italico. Questa 81esima edizione sarà un’altra cavalcata indimenticabile e i numeri dei biglietti già venduti lo confermano, anche per la presenza dei nostri campioni azzurri, dal nostro grande numero uno Jannik Sinner agli altri componenti della squadra vincitrice della Coppa Davis. Imperdibile sarà l’appuntamento di Piazza del Popolo, dove si disputeranno partite di prequalificazione ed esibizioni: qui gli appassionati e i più piccoli potranno assistere gratuitamente agli incontri, regalandosi una giornata indimenticabile nel cuore della città. Roma è pronta ad accogliere le migliaia e migliaia di tifosi che verranno a seguire il torneo che, ne sono certo, regalerà agli amanti di questo meraviglioso sport emozioni uniche”.

Elena Goitini, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas per l’Italia:

“Essere Title Sponsor degli Internazionali BNL d’Italia significa aver accompagnato, con continuità e coerenza, il percorso di crescita di questo Torneo, portandolo con la FITP ad essere uno degli appuntamenti internazionali del grande tennis. È questo il modo in cui interpretiamo le partnership: un percorso di lunga durata, per poter tradurre in azioni concrete il nostro supporto. Allo stesso modo siamo al fianco della Fondazione Telethon da 33 anni e, per questo, abbiamo voluto dedicare un impegno ancora maggiore, affinché arrivi sui campi da tennis il messaggio forte di sostenere ulteriormente la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Il tennis è uno sport in cui il rispetto e la correttezza sono valori imprescindibili; è il contesto giusto per alimentare una solidarietà attiva verso chi, soprattutto i bambini, attende una cura”.

Marco Mezzaroma, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute:

“Quella con la FITP è una partnership che va avanti da 19 anni e che ha visto crescere il torneo fino ai livelli di oggi. Come Sport e Salute non ci limitiamo ad ospitare gli Internazionali BNL d’Italia in un Foro Italico sempre più bello, più sostenibile e più green, ma attraverso il torneo promuoviamo lo sport con azioni e progettualità che prendono il via dal grande entusiasmo che genera e dagli utili che ne derivano. Gli Internazionali non finiscono all’ultimo punto dell’ultimo match ma per noi proprio da quello inizia la promozione e lo sviluppo dello sport”.

Daniela Santanché, Ministro del Turismo:

“Riuscire a mandare la palla oltre la rete è la metafora della nostra Italia, sempre capace di superare le avversità. Non è un caso che nascano campioni come Sinner, in grado di essere esempio in campo e fuori. Il miglior spot per la nostra nazione, un traino fondamentale per il turismo, non solo perché, attraverso i nostri fuoriclasse, riusciamo a raccontare e promuovere l’Italia più bella, ma anche perché i grandi eventi sportivi, come gli Internazionali BNL d’Italia, generano un forte impulso economico, sociale e culturale per l’intero territorio nazionale. Lo spot ideale per presentare la grandezza dell’Italia davanti agli occhi del mondo”.

Elena Palazzo, Assessore Sport, Turismo, Ambiente, Transizione Energetica della Regione Lazio:

“Il successo crescente degli Internazionali BNL d’Italia è un grande strumento di promozione sportiva. Per questo la Regione Lazio sostiene la FITP per l’organizzazione di tale evento e per una serie di iniziative rivolte in particolare ai ragazzi delle scuole e delle università. Lavoreremo in sinergia sempre più stretta per fare in modo che la passione per il tennis e per il padel, già così diffusa nel Lazio, si amplifichi ancora”.