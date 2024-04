Gigante e Napolitano si arrendono al primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid

Il cammino di Matteo Gigante nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid si interrompe bruscamente al primo turno. Il giovane tennista italiano è stato sconfitto in due set dallo statunitense Aleksandar Kovacevic, testa di serie numero 11, con il punteggio di 6-3 6-3. Nonostante la sconfitta, Gigante può recriminare per le numerose opportunità non sfruttate durante l’incontro.

Da sottolineare le occasioni non sfruttate da Gigante: l’italiano ha convertito solo una delle sei palle break avute a disposizione, tutte nel primo set, in cui avrebbe potuto riaprire i giochi. A ciò si aggiunge un servizio tutt’altro che impeccabile, con cui ha concesso quasi il 50% dei punti (26/51) e commesso quattro doppi falli.

Dopo un avvio equilibrato, è stato proprio l’azzurro ad avere le prime chance di break nel quarto gioco, ma Kovacevic è riuscito a salvarsi da una situazione di svantaggio (15-40). Le occasioni mancate hanno avuto un impatto negativo su Gigante, che nel gioco successivo ha subito il break. Tuttavia, il braccio di ferro è continuato nel sesto game, quando l’italiano ha avuto altre tre opportunità per pareggiare i conti, ma ancora una volta l’americano è riuscito a tenere il servizio e a mantenere il vantaggio. Gigante ha poi perso nuovamente la battuta, consentendo a Kovacevic di chiudere il primo set sul 6-3.

L’azzurro è apparso più incisivo all’inizio del secondo set, partendo a razzo e concretizzando finalmente la prima palla break dell’incontro, portandosi in vantaggio per 3-1. Tuttavia, il suo momento positivo è durato poco: il servizio è tornato a fare cilecca e Kovacevic ha gradualmente ripreso il controllo del match. Due break consecutivi hanno spianato la strada allo statunitense, che ha chiuso comodamente la partita.

Nulla da fare nemmeno per Stefano Napolitano, entrato in tabellone come alternate dopo il ritiro di Fabio Fognini. Il tennista biellese, protagonista di una buona stagione, è stato sconfitto 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco dal veterano francese Richard Gasquet. Napolitano ha faticato al servizio, perdendolo quattro volte e concedendo ben 10 palle break all’avversario pur brekkando in due occasioni il transalpino.

Per i due tennisti italiani, dunque, un esordio amaro nelle qualificazioni del prestigioso torneo madrileno. Gigante e Napolitano dovranno riordinare le idee e ripartire con rinnovata determinazione nei prossimi appuntamenti sulla terra rossa.

1TQ Kovacevic – Gigante (0-0)



ATP Madrid Aleksandar Kovacevic [11] Aleksandar Kovacevic [11] 6 6 Matteo Gigante Matteo Gigante 3 3 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 M. Gigante 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 ace ace 4-3 → 5-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 ace 30-30 30-40 ace ace 2-3 → 3-3 M. Gigante 1-2 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace ace 1-1 → 1-2 M. Gigante 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Gigante 0-15 df 0-30 ace df 5-3 → 6-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 M. Gigante 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 ace 4-2 → 4-3 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace ace 2-2 → 3-2 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Gigante 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 0-1 → 1-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

1TQ Napolitano – Gasquet (0-0)



ATP Madrid Stefano Napolitano Stefano Napolitano 4 3 Richard Gasquet [19] Richard Gasquet [19] 6 6 Vincitore: Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi