ITF Oeiras e Charlottesville: I Main Draw

ITF OEIRAS(Por 100k terra)

[1] Yuliia Starodubtseva vs Ekaterina Makarova

Gabriela Knutson vs Francisca Jorge

TBD vs TBD

[5] Ella Seidel vs TBD

[3] Jana Fett vs TBD

Polona Hercog vs TBD

Natalija Stevanovic vs Martina Capurro taborda

Priscilla Hon vs [7] Irina Maria Bara

[8] Simona Waltert vs Matilde Jorge

Olivia Gadecki vs TBD

Lucija Ciric bagaric vs TBD

Amalia Suciu vs [4] Panna Udvardy

[6] Chloe Paquet vs Kristina Mladenovic

Polina Kudermetova vs Miroslava Medvedeva

Tereza Martincova vs Carole Monnet

[2] Lucrezia Stefanini vs TBD

