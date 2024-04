La scatola magica di Madrid, storia e curiosità del più importante torneo spagnolo

Madrid è meravigliosa ed ha tutto. Tutto meno un fiume. Intendo un fiume come il Tevere, il Tamigi o la Senna, di quelli che solcano il centro di una città e ne raccontano la storia, come una cicatrice sulla pelle. A dire il vero un piccolo fiume c’è, il Manzanares, che lambisce tangenzialmente la capitale ed accoglie nel parchetto omonimo, nel quartiere periferico di San Fermín, la Caja Mágica, un parallelepipedo che da lontano sembra un padiglione industriale, ma che ospita uno dei tornei più importanti della stagione sulla terra. L’ideatore del torneo e proprietario fino al 2021 (quando l’evento fu acquisito dalla nota multinazionale IMG) è un personaggio davvero peculiare e notissimo nel giro: Ion Tiriac. Da un’infanzia ai limiti della povertà nella Romania degli anni quaranta, è divenuto uno degli uomini d’affari più ricchi e potenti del mondo, a capo della Tiriac Holding, che spazia dai servizi bancari e assicurativi, a quelli immobiliari, automobilistici ed aerei, solo per citarne alcuni. La rivista Forbes lo inserì nel 2007 nella mitica lista dei multimiliardari del pianeta grazie a un patrimonio con cui, tanto per dirne una, ha riunito una collezione d’auto con più di 250 modelli esclusivi, che è anche un museo visitabile nella città di Bucarest.

La sua rampa di lancio fu lo sport, prima come giocatore di hockey su ghiaccio (partecipò anche alle olimpiadi invernali di Innsbruck ’64) e poi di tennis, dove raggiunse discreti risultati soprattutto in coppia con Nastase, con cui vinse anche il Roland Garros nel 1970, per poi dedicarsi, dopo il ritiro, all’attività di coach e/o manager a fianco di giocatori del calibro di Vilas, Becker, Ivanisevic o Leconte. Il suo indubbio talento per gli affari è sempre andato a braccetto con una creatività e un gusto quasi visionario per l’innovazione e così, quando nei primi anni duemila ci fu un rimpasto nelle categorie dei tornei con la creazione degli ATP Masters Series (derivati dai precedenti Super 9), acquistò i diritti per poterne disputare uno a Madrid sul cemento indoor che, nel 2009, si spostò sulla terra rossa nell’attuale sede della Caja Mágica, nome assai azzeccato perché in questi anni è stata una “scatola magica” ricca di sorprese e di innovazioni, più o meno riuscite.

Il nome dato alla struttura riflette l’idea del suo creatore, l’architetto francese Dominique Perrault, il cui progetto non poteva essere più lontano dall’eleganza dei gesti bianchi: un cubo di cemento, acciaio, alluminio e vetro, una struttura multifunzionale che si potesse aprire per originare “magicamente” un nuovo spazio, da indoor a outdoor. Quello che voleva anche essere il fiore all’occhiello per la candidatura di Madrid ai Giochi Olimpici del 2012, fu inaugurata nel maggio del 2009 con un concerto di Lenny Kravitz, per poi essere scenario in questi anni di eventi, incontri di basket, padel e pallamano (sport molto popolare in Spagna) e anche, nel 2019, della prima edizione della Coppa Davis nel nuovo (e discutibile) formato, ma soprattutto sede dell’attuale Masters 1000, sia in categoria maschile che femminile.

Il complesso ideato da Perrault può piacere o no, ma indubbiamente è notevole architettonicamente e a suo modo unico. Il centrale, dedicato al mitico Manolo Santana, ha una capacità di 13.000 posti e un tetto retrattile capace di coprire il campo in meno di mezz’ora, sistema di cui sono dotati anche i due campi secondari, entrambi con 2.500 posti. Questa zona semi-indoor (che costituisce la Caja Mágica vera e propria) è avvolta in una sorta di rete metallica che consente la filtrazione della luce naturale, una sorta di rivisitazione in chiave moderna del principio delle camere oscure, non a caso anticamente definite “scatole magiche”. L’area è completata da una decina di campi all’aperto disposti a entrambi i lati di un lungo corridoio sopraelevato che è, in base alla mia esperienza come spettatore, la zona migliore del torneo, seguita dai due campi secondari interni. Il centrale invece presenta due grandi inconvenienti: uno spazio eccessivo dedicato ai palchi VIP e soprattutto le fitte zone d’ombra che si creano a fondocampo e che, soprattutto nelle dirette TV, sembrano quasi inghiottire “magicamente” i giocatori quando la struttura è aperta.

Ma questa non è l’unica polemica che ha accompagnato la storia del torneo, terreno fertile per le sperimentazioni del suo proprietario, alla ricerca anche, naturalmente, di pubblicità. Una è la famosa proposta della terra blu nell’edizione del 2012, considerata più “telegenica” di quella rossa, una scommessa persa anche per l’opposizione tenace degli addetti ai lavori e della maggior parte dei giocatori, a cominciare da Nadal e Djokovic. Secondo me non era poi un’idea così strampalata come si presentò a suo tempo: il problema fu che i campi furono realizzati male, la terra risultò troppo scivolosa, un problema che non aveva a che fare direttamente con il colore, ma le due questioni si ingarbugliarono e ai detrattori non mancarono gli argomenti per stroncare la proposta di Tiriac. L’altra polemica, di maggiore peso perché esula dall’ambito strettamente tennistico, è quella legata alle modelle raccattapalle nei match più importanti del torneo. È vero che, per par condicio, si sono proposti anche i modelli maschi negli incontri femminili, ma risulta comunque una scelta a mio avviso piuttosto sfasata di questi tempi, in cui si cerca giustamente di evitare stereotipi sessisti o che, perlomeno, si prestino a essere interpretati come tali. L’anno scorso, per non andare troppo lontano nel tempo, si scatenò un nuovo dibattito al riguardo, amplificato, come no, dalle reti sociali. Di fronte alla sobrietà dei modelli (polo, bermuda e cappellino), le modelle si presentarono con minigonna e top e, in seguito alle lamentele di Pilar Calvo, segretaria della Asociación para mujeres en el deporte profesional, il completino fu sostituto con un’alternativa più discreta. Ma non è la prima volta che la questione travalica i limiti strettamente sportivi: già nel 2006 il governo socialista dell’allora presidente Zapatero aveva rivolto una lettera aperta al direttore Manolo Santana, in cui si denunciava che le modelle apparivano “come semplici oggetti decorativi”.

Al di là di tutte queste polemiche, quello che ora si conosce come Mutua Madrid Open, è divenuto un classico nella stagione europea su terra battuta, anche se, per via dell’altitudine di Madrid (667 metri s.l.m.) potrebbe forse rappresentare un piccolo ostacolo in vista della preparazione dello slam parigino. L’edizione che sta per cominciare pare molto interessante, soprattutto in campo maschile, dove è più che mai in atto un cambio generazionale, con Federer già in pensione, Djokovic assente e Nadal convalescente. Si tratta, manco a dirlo, dei tre giocatori che vantano il maggior numero di vittorie nel torneo, i tre grandi che hanno dominato per anni le scene del tennis mondiale. Ma è davvero arrivato il momento di lasciare spazio alle nuove leve.

Paolo Silvestri