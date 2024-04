ATP 500 Barcellona, ATP 250 Monaco e Bucharest, WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Oeiras: I risultati con il dettaglio delle Finali. A 33 anni prima vittoria in carriera per Jan Lennard Struff.Elena Rybakina vince il 500 di Stoccarda ma non potrà guidare la Porsche (LIVE)

Jan-Lennard Struff ha raggiunto quell’ambito obiettivo che inseguiva da tanto tempo, ovvero vincere un titolo del circuito maggiore. Il tennista tedesco è stato il migliore per tutta la settimana nell’ATP 250 di Monaco, adattandosi perfettamente alle dure condizioni invernali che si sono vissute nella città bavarese e sconfiggendo in finale Taylor Fritz per 7-5 6-3.

Struff, era uno dei migliori giocatori del mondo che erano privi di titoli ATP, e che è riuscito a porre fine a questa incomprensibile “siccità” a 33 anni. Aveva perso tre finali in precedenza, e al quarto tentativo è diventato il terzo giocatore più anziano, dal 1990, a inaugurare il suo palmares, dietro a Paolo Lorenzi e Víctor Estrella Burgos.

Elena Rybakina, numero quattro del mondo, è diventata questo domenica la prima giocatrice a vincere tre titoli WTA nel 2024, conquistando il WTA 500 di Stoccarda, che si aggiunge ai trofei della stessa categoria a Brisbane e Abu Dhabi, all’inizio dell’anno.

La kazaka di 24 anni ha chiuso con il botto una settimana di grande livello in Germania e ha dominato in finale l’ucraina Marta Kostyuk, numero 27 del mondo, per 6-2 e 6-2, in poco più di un’ora, in un duello senza grande storia.

È l’ottavo titolo della carriera di Rybakina, il terzo sulla terra battuta.

Immaginate di vincere in una settimana 123.480 € e, in più, di ricevere un’auto di lusso come la Porsche che Elena Rybakina porterà a casa. Beh, in realtà non potrà guidarla lei stessa perché ha rivelato proprio questo sabato di non avere la patente di guida. Si sta preparando per andare presto a sostenere l’esame e avere quel “giocattolino” nel garage in attesa di poterne godere, sicuramente motiverà la kazaka.

ATP Barcelona Hugo Nys / Jan Zielinski Hugo Nys / Jan Zielinski 6 4 9 Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 4 6 11 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 H. Nys / Zielinski 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 5-4 df 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

ATP Barcelona Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 0 0 Casper Ruud [3] Casper Ruud [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

🇩🇪 ATP 250 Monaco (Germania) – Finali, terra battuta

ATP Munich Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 5 3 Jan-Lennard Struff [4] Jan-Lennard Struff [4] 7 6 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Struff 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

ATP Munich Andreas Mies / Jan-Lennard Struff Andreas Mies / Jan-Lennard Struff 0 0 Yuki Bhambri / Albano Olivetti Yuki Bhambri / Albano Olivetti 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP 250 🇷🇴 Bucarest (Romania), – Finali, terra battuta

ATP Bucharest Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 3 5 Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] 6 7 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

ATP Bucharest Mariano Navone [5] • Mariano Navone [5] 30 4 4 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Navone 15-0 30-0 4-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 M. Navone 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 A-40 4-2 → 4-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

🇩🇪 WTA 500 Stoccarda (Germania) – Finali, terra battuta (al coperto)

WTA Stuttgart Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 0 6 6 0 Marta Kostyuk Marta Kostyuk 0 2 2 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

WTA Stuttgart Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15 4 3 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel • Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-15 15-15 3-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

WTA Rouen Magda Linette Magda Linette 30 1 3 Sloane Stephens [6] • Sloane Stephens [6] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sloane Stephens 0-15 0-30 3-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA Oeiras 125 Clara Tauson [4] Clara Tauson [4] 4 7 4 Suzan Lamens Suzan Lamens 6 5 6 Vincitore: Lamens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Suzan Lamens 15-0 40-0 0-0 → 0-1

