ATP 500 Barcellona, ATP 250 Monaco e Bucharest, WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Rune prende una stesa. Struff sfiderà Fritz in finale a Monaco (LIVE)

Un vero e proprio trionfo! Holger Rune cercava di portarsi a una sola vittoria dal realizzare la tripletta di titoli all’ATP 250 di Monaco, ma questo sogno è giunto al termine in 45 minuti. Questo è il tempo impiegato da Jan-Lennard Struff per umiliare l’attuale numero 12 del mondo sulla strada verso la finale in Germania.

Il tennista di casa, attualmente 28° nell’ATP, ha dominato con i parziali di 6-2 6-0, con una curiosità: sul 2-2, ha avuto Rune la prima palla break dell’incontro, l’unica concessa dal tedesco. Non l’ha sfruttata e ha avuto poi un’ altra palla game sul 2 a 5. Poi il nulla.

Struff ha dominato totalmente da quel momento in poi, con Rune che si è mostrato sconfitto. Questo spiega perché il danese abbia vinto solo sei punti in tutto il secondo set, qualcosa che il tedesco ha sfruttato per timbrare l’accesso alla sua quarta finale in carriera, inseguendo il suo primo titolo.

Struff cercherà di fare meglio rispetto al 2021, quando perse in finale a Monaco, e ora ha di fronte a sé l’americano Taylor Fritz.

Fritz, infatti, sceso al 15° posto del ranking mondiale dopo alcuni mesi discreti, sta vivendo una settimana importante in Germania e sabato si è qualificato per la sua prima finale in carriera sulla terra battuta nel circuito maggiore

Nelle semifinali, l’americano di 26 anni ha sconfitto il cileno Cristian Garín, 106° nell’ATP ma campione di questo torneo nel 2019 e recentemente in grande forma (semifinali anche al Millennium Estoril Open), con il punteggio di 6-3 6-4, con un’eccellente prestazione in cui ha servito ancora molto bene, vincendo l’89% dei punti con la prima di servizio e senza dover affrontare alcuna palla break.

1. [3] Casper Ruudvs [13] Tomas Martin Etcheverry

2. [5] Stefanos Tsitsipas vs Dusan Lajovic (non prima ore: 16:00)



3. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare

Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

2. [Q] Tomas Machac / Zhizhen Zhang vs Hugo Nys / Jan Zielinski (non prima ore: 14:30)



🇩🇪 ATP 250 Monaco (Germania) – Semifinali, terra battuta

1. [5] Felix Auger-Aliassimevs [4] Jan-Lennard StruffQF

2. Cristian Garin vs [3] Taylor Fritz (non prima ore: 13:30)



3. [5] Felix Auger-Aliassime OR [4] Jan-Lennard Struff vs [2] Holger Rune (non prima ore: 15:00)



Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Theo Arribage / Victor Cornea vs [WC] Andreas Mies / Jan-Lennard Struff



ATP 250 🇷🇴 Bucarest (Romania), – Semifinali, terra battuta

1. [1] Francisco Cerundolovs [5] Mariano NavoneQF

2. [4] Alejandro Tabilo vs Marton Fucsovics (non prima ore: 13:00)



3. [1] Francisco Cerundolo OR [5] Mariano Navone vs [Q] Gregoire Barrere (non prima ore: 15:00)



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sander Arends / Matwe Middelkoop vs [3] Harri Heliovaara / Henry Patten



2. Nuno Borges / Reese Stalder vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



3. [4] Nicolas Barrientos / Rafael Matos vs Nuno Borges / Reese Stalder OR [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



🇩🇪 WTA 500 Stoccarda (Germania) – Semifinali, terra battuta (al coperto)

Hao-Ching Chan/ Veronika Kudermetovavs Bethanie Mattek-Sands/ Shuai Zhang

(1) Iga Swiatek vs (4) Elena Rybakina Non prima 14:00



Marta Kostyuk vs (6) Marketa Vondrousova Non prima 16:00



Nao Hibino/ Oksana Kalashnikovavs Naiktha Bains/ Maia Lumsden

(6) Sloane Stephens vs (2) Caroline Garcia Non prima 14:00



Magda Linette vs (3) Anhelina Kalinina



(1) Bernarda Peravs (4) Clara Tauson

Suzan Lamens vs Kristina Mladenovic Non prima 12:00



/ vs (2) Harriet Dart / (2) Kristina Mladenovic



Il match deve ancora iniziare