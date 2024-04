ATP 500 Barcellona: Vavassori cede in tre set a Bautista Agut

Gioca un gran primo set Andrea Vavassori e non sfrutta la chance per scappare avanti a metà del secondo parziale, subendo poi la rimonta di Roberto Bautista Agut. Questa la sintesi del match di secondo turno al 500 di Barcellona, dove il torinese, entrato come lucky loser, è battuto per 3-6 6-3 6-1 dall’ ex top 10 spagnolo. Ha giocato con intensità e qualità Andrea, bravo a lavorare col back di rovescio e attaccare, non dando ritmo al rivale. Bautista è cresciuto per intensità e alla fine ha meritato la vittoria. Peccato per quella palla break non sfruttata nel secondo set che avrebbe potuto affossare le velleità dell’iberico.

Vavassori entra benissimo nel match: col diritto trova due splendidi vincenti, uno sulla palla break che lo manda subito al comando, 1-0. Andrea è bravo a servire bene, lavorare la palla col back di rovescio e giocare schemi lineari che non consentono a Bautista Agut di azionare il suo forcing col diritto. Lo spagnolo non serve bene, è rapido l’italiano ad attaccare dopo una risposta profonda. Sul 4-2, Vavassori risponde benissimo col rovescio, palla veloce e profonda che gli apre il campo all’affondo successivo col diritto. Ha due palle per il doppio break sul 15-40, lo spagnolo le annulla (ottima una smorzata) e poi anche una terza grazie a un diritto potente. Sul 4-3 Vavassori per la prima volta è ai vantaggi in suo turno di servizio. Sbaglia malamente uno smash e concede una palla del contro break, che Bautista trasforma aprendosi benissimo il campo con il diritto. Il set torna in equilibrio sul 4 pari, con lo spagnolo cresciuto nella spinta col diritto e in risposta. Ottima la reazione di Vavassori: attacca e si prende un nuovo break alla seconda chance. Chiude quindi il set per 6-4 vincendo un game complicato, con qualche errore di volo e salvando due palle break.

Il secondo set inizia in equilibrio e gira nella fase centrale. Vavassori risponde bene e varia col back di rovescio, ha una chance per allungare sul 2 pari, ma la gioca bene Bautista. Purtroppo per Andrea nel game successivo è lo spagnolo ad alzare i ritmi, scivola 15-40 e subisce il break alla seconda chance, per il 4-2. Chiude 6-3 Bautista.

All’avvio del terzo set Vavassori è più in difficoltà a gestire il pressing del rivale, cresciuto nella spinta. L’italiano subisce un break in apertura per colpa di un bel passante di Roberto e poi un errore da fondo campo sulla palla break. Bautista ha preso il controllo del gioco, Vavassori non riesce più a gestire lo scambio rallentando col back e poi attaccando, è calato anche al servizio e cede di nuovo un game di battuta. La partita finisce di fatto qua, con un gran rovescio lo spagnolo chiude il terzo set per 6-1.

ATP Barcelona Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 3 1 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 4 6 6 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Vavassori 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Vavassori 0-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Vavassori 15-0 15-15 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Vavassori | 🇪🇸 Bautista Agut |

|——————————|—————–|——————-|

| Serve Rating | 226 | **276** |

| Aces | 2 | 2 |

| Double Faults | 3 | 3 |

| First Serve % | 53% (46/87) | **65% (55/84)** |

| 1st Serve Points Won % | 63% (29/46) | **75% (41/55)** |

| 2nd Serve Points Won % | 49% (20/41) | **52% (15/29)** |

| Break Points Saved % | 55% (6/11) | **71% (5/7)** |

| Service Games Played | 13 | 13 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Vavassori | 🇪🇸 Bautista Agut |

|——————————|—————–|——————-|

| Return Rating | 118 | **172** |

| 1st Serve Return Points Won %| 25% (14/55) | **37% (17/46)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 48% (14/29) | **51% (21/41)** |

| Break Points Converted % | 29% (2/7) | **45% (5/11)** |

| Return Games Played | 13 | 13 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Vavassori | 🇪🇸 Bautista Agut |

|——————————|—————–|——————-|

| Service Points Won % | 56% (49/87) | **67% (56/84)** |

| Return Points Won % | 33% (28/84) | **44% (38/87)** |

| Total Points Won % | 45% (77/171) | **55% (94/171)** |