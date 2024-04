Nadal rientra con una vittoria: batte Cobolli al 500 di Barcellona (sintesi video della partita)

“El rey de la cancha” è tornato. Rafael Nadal dopo 681 giorni dalla sua ultima partita su terra battuta (la finale di Roland Garros 2022) rimette piede sulla sua superficie favorita e ritrova sprazzi di quel tennis devastante che sul “rosso” è stato per quasi tutta la sua formidabile carriera quasi imbattibile. Nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona il 22 volte campione Slam sconfigge Flavio Cobolli con un convincente 6-2 6-3 in un’ora a venticinque minuti, con un tennis in crescendo nel corso del match per sicurezza e intensità. L’azzurro c’ha provato, soprattutto in un avvio discretamente incisivo, ma appena Nadal ha ritrovato profondità con i suoi colpi e caricato con molto spin il diritto, è andato in grave difficoltà. Flavio in carriera non aveva mai affrontato una palla “come” quella di Nadal, con la sua combinazione mortale di effetto, rimbalzo alto, pesantezza e profondità. Non è in pratica riuscito a trovare una posizione in campo adeguata a gestirla: quando è retrocesso troppo all’indietro per colpirla ad un’altezza relativamente comoda ha aperto troppo il campo, finendo a rincorrere o subendo l’affondo nello spazio concesso; quando ha cercato il massimo dell’anticipo col rovescio – Nadal ha insistito soprattutto sulla sinistra del romano – ha finito per esagerare nell’accelerazione, commettendo troppi errori in rete. Inoltre Rafa da metà del primo set ha alzato notevolmente la qualità in risposta, finendo per mettere l’azzurro in grave difficoltà in quasi ogni turno di battuta. Sconfortato Cobolli all’avvio del secondo set, per la difficoltà di affrontare un avversario tanto forte e terribilmente diverso da quel che si trova sul tour. Ha vissuto le tremende difficoltà sperimentate da ogni rivale di Nadal sul rosso…

Rafael è entrato in campo titubante, evidentemente teso. Era scontato che accadesse vista la lunghissima assenza e il suo tipo di tennis, che anche nei momenti migliori ha sempre necessitato di migliaia di palle colpite in furibondi allenamenti e partita per tararsi ed eccellere, diventando quindi insostenibile per chiunque. All’avvio servizio e diritto di Nadal non erano per niente sciolti e sicuri, dalle sue corde uscivano palle di media profondità e poco intense che infatti Cobolli è riuscito ad aggredire piuttosto bene. Dopo una ventina di minuti di assestamento, Nadal ha trovato più libertà nei movimenti, un diritto più profondo e anche prime di servizio più continue. Il suo tennis è decollato progressivamente, ha allontanato l’avversario dalla riga di fondo con un ritmo crescente, prendendosi il centro del campo e la partita. Un Nadal a scartamento ridotto, ma discretamente mobile in campo e nel finale di partita, forte del vantaggio, anche bello aggressivo col diritto in alcuni punti.

Dove Nadal è parso incerto è nel trovare controllo e profondità correndo verso sinistra. Ha tirato un paio di accelerazioni vincenti delle sue, quelle che sembrano impossibili e tramortiscono il rivale, ma in realtà è evidente come la sua forma sia modesta e anche come abbia perso – al momento – forza nelle gambe per spingere in difesa. Sulle accelerazioni di Flavio, alcune molto veloci, si è affidato soprattutto al tempo di impatto col rovescio e all’accelerazione di puro braccio col diritto. Ha talento e mano per farlo, ma contro avversari che riusciranno a governare di più il gioco e spostarlo in difesa, probabilmente questo Nadal andrà in difficoltà. Al servizio è cresciuto con l’avanzare della partita, ma sulla seconda palla non ha brillato, con palle spesso centrali e non così cariche di spin. È da verificare se il movimento di servizio dell’iberico, con poco carico del peso del corpo, è dipeso dal recente problema muscolare, oppure è stato per lui necessario cambiarlo per non gravare sui muscoli e tendini usurati; contro avversari con risposte più ficcanti e continue, le seconde di servizio viste oggi sono decisamente poca cosa.

Dopo mesi e mesi di tiramolla, con tentativi di rientro andati a vuoto, nella “sua” Barcellona ed esattamente sul Centrale che porta il suo nome, Nadal è finalmente rientrato. È un piacere rivederlo per il suoi milioni di supporter, e ritrovarlo tutto sommato in condizioni non così scadenti. Adesso è da verificare la sua tenuta, lui stesso è stato assai chiaro: vado giorno per giorno, senza alcuna ambizione. Cobolli ha vissuto un’esperienza unica, affrontare il più forte del tennis moderno sulla terra battuta. Contro un Nadal discreto, non gli si poteva chiedere molto di più. Deve certamente migliorare l’efficacia del servizio: il 49% di prime palle in campo è un dato troppo povero, e anche saper scegliere il momento dell’attacco senza affrettare eccessivamente i tempi. Ma ripeto: contro un avversario a suo modo unico come Nadal, è scontato perdere i migliori riferimenti ed aver enormi difficoltà nel trovare contromisure.

Nadal inizia la sua prima partita su terra battuta dopo quasi due anni al servizio, ma la tensione è evidente. Diritto lungo e doppio fallo, 0-30. Ritrova quindi precisione al servizio e Cobolli non riesce a rispondere, seppur stazionando ben dietro. 1-0 Nadal. Cobolli entra bene nel match con un solido turno di servizio, 1 pari. Sembra in difficoltà Rafa a contenere l’accelerazione lungo linea col diritto di Flavio, la rincorsa verso destra non è minimamente degna di quella dei “bei tempi”, ma il diritto carico di spin è ancora discretamente pesante. Sul 2-1 Cobolli subisce l’aggressività del rivale, sbaglia un diritto e poi un rovescio, scivola 15-40. Si salva con una buona prima di servizio e poi un’ottima accelerazione inside out col diritto, gran velocità e angolo. Nadal si prende il BREAK alla terza chance: aggredisce la seconda di servizio di Flavio, sposta l’azzurro e attacca la rete, dove chiude la porta con attenzione. 3-1 Nadal. Ha preso un discreto ritmo col suo diritto cross carico di spin, non facile per Cobolli uscire dalla diagonale rimettendo palle molto vivaci con rimbalzi alti. 4-1 Nadal. Ha perso campo Flavio, non se la sente di anticipare troppo i colpi di Rafa e le parabole alte lo spingono all’indietro, dove è difficile difendere il campo. Sul 15-30 si affida a un’improvvisa palla corta di rovescio, gli esce benissimo dalle corde, ma sbaglia poi malamente col diritto sul punto successivo, e concede un’altra palla break. Trova un Ace salvifico, pure sulla seconda chance ai vantaggi. Soffre tanto l’azzurro, annulla in totale quattro palle break e resta in scia sul 2-4. Ogni turno di battuta di Cobolli è complicato, la risposta dello spagnolo è complessa da rigiocare. Sul 5-2 Rafa non sbaglia niente, ai vantaggi strappa un set point e lo prende alzando il muro, Cobolli prova l’accelerazione lungo linea col diritto ma la sua palla non passa la rete. 6-2 Nadal, cresciuto moltissimo nel corso del set per sicurezza nella spinta e profondità di gioco. Cobolli dopo un discreto inizio ha perso campo e sicurezza. Troppi errori per Flavio e un modesto 51% di prime palle in campo.

Secondo set, Nadal to serve. Flavio alza al massimo la potenza e profondità dei suoi colpi. Vince un gran scambio sul 30 pari e si procura una palla break, la prima a favore nell’incontro. Come la salva Rafael… indovina una smorzata improvvisa che muore appena al di là della rete. 1-0 Nadal. Lo spagnolo si esibisce nel primo “big point” del match, un suo superclassico, un passante di diritto in allungo clamoroso, uno di quelli che sa fare solo lui. Gli vale lo 0-30, di nuovo l’azzurro in crisi al servizio. Esagera con l’anticipo di rovescio Cobolli sul 15-30, è un’esecuzione così rapida che non gestisce in sicurezza, per il 15-40. Spara un’accelerazione a tutta col diritto Flavio, ma gli esce di poco. BREAK Nadal, 2-0. Sconsolato lo sguardo di Cobolli, non sa come fargli il punto… Vincenzo Santopadre (nel box italiano insieme a papà Stefano) gli intima un chiaro “vai a prendere la rete, fatti passare…”, cercando di scuoterlo e proporre un’alternativa. Non viene a rete in realtà Flavio, cerca di anticipare al massimo col rovescio per non perdere campo. Rischia, gli frutta un 15-30. Nadal commette un pessimo doppio fallo, la palla arriva a malapena a rete. 15-40, due grandi chance per Cobolli. Esce il rovescio lungo linea dello spagnolo, Contro BREAK Cobolli! 2-1. Continua a spingere a tutta Flavio, ma lascia parte del campo sguarnita …e Nadal ne approfitta. 15-30 e poi 15-40 con un diritto deviato out dal nastro. Con un doppio fallo l’azzurro concede di nuovo il BREAK a Nadal, di nuovo avanti 3-1 e poi 4-1 con un solido turno di servizio. Finalmente anche Flavio vince un turno di servizio “comodo”, non gli accadeva dal suo primissimo nel match, 2-4. Sul 15 pari salta in piedi il pubblico sul gran punto costruito e vinto dal beniamino locale, con il diritto tornato a frullare a tutta e trovare quelle traiettorie cariche di spin e profondissime impossibili da gestire. Ha alzato la velocità di scambio il maiorchino, sempre più sicuro con l’avanzare del match. 5-2, è un passo dal tornare al successo. Cobolli vince un altro buon game di servizio, ma non riesce a riaprire la partita in risposta. Nadal chiude 6-3 al secondo match Point, dopo essersi scusato con Cobolli per una frase irridente arrivata dal pubblico. Sorride sollevato il campione, a braccia alzate, raccogliendo l’applauso degli appassionati catalani. Un Nadal in crescita, non eccezionale, ma nemmeno così dimesso. Cobolli c’ha provato ma non è riuscito a gestire la palla del rivale.

ATP Barcelona Flavio Cobolli Flavio Cobolli 2 3 Rafael Nadal Rafael Nadal 6 6 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Nadal 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

🇮🇹 Flavio Cobolli vs 🇪🇸 Rafael Nadal

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Cobolli | 🇪🇸 Nadal |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 205 | **284** |

| Aces | **3** | 0 |

| Double Faults | 3 | 3 |

| First Serve % | 49% (27/55) | **65% (32/49)** |

| 1st Serve Points Won % | 70% (19/27) | **78% (25/32)** |

| 2nd Serve Points Won % | 36% (10/28) | **53% (9/17)** |

| Break Points Saved % | **60% (6/10)** | 50% (1/2) |

| Service Games Played | 8 | **9** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Cobolli | 🇪🇸 Nadal |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 130 | **184** |

| 1st Serve Return Points Won %| 22% (7/32) | **30% (8/27)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 47% (8/17) | **64% (18/28)** |

| Break Points Converted % | **50% (1/2)** | 40% (4/10) |

| Return Games Played | **9** | 8 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Cobolli | 🇪🇸 Nadal |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 53% (29/55) | **69% (34/49)** |

| Return Points Won % | 31% (15/49) | **47% (26/55)** |

| Total Points Won % | 42% (44/104) | **58% (60/104)**|