Fonseca, la nuova stella brasiliana, fa fuori Sonego a Bucarest

Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno dell‘ATP 250 di Bucarest per mano del giovane talento brasiliano Joao Fonseca, wild card del torneo. Il classe 2006, attualmente numero 276 del ranking ATP, ha dimostrato tutto il suo potenziale, sconfiggendo l’azzurro con il punteggio di 7-6 7-5 in poco più di due ore di gioco.

La sconfitta di Sonego apre le porte a una nuova stella del tennis brasiliano. Joao Fonseca, nonostante la giovanissima età, ha dimostrato di avere talento e carattere da vendere. Se saprà gestire con maturità il suo percorso di crescita, il suo futuro nel circuito ATP si preannuncia luminoso.

Le statistiche mostrano una partita equilibrata tra Sonego e Fonseca, con il brasiliano che ha ottenuto una vittoria di misura. Fonseca ha servito leggermente meglio, con una percentuale più alta di punti vinti sulla prima di servizio (70% vs 67%) e mettendo a segno più ace (4 vs 2), nonostante una percentuale di prime di servizio leggermente inferiore (70% vs 71%). Sonego, invece, è stato più efficace nel salvare le palle break (63% vs 33%). In risposta, le percentuali sono state molto simili, con Fonseca leggermente più efficace sulla prima di servizio di Sonego (33% vs 30%), mentre l’italiano ha convertito una percentuale più alta di palle break (67% vs 38%). Nel complesso, Fonseca si è aggiudicato il 52% dei punti totali contro il 48% di Sonego, dimostrando una maggiore solidità al servizio e in risposta nei momenti cruciali del match.

Nel primo set, Lorenzo Sonego è partito bene, portandosi in vantaggio per 4-1 grazie al suo schema servizio-dritto e approfittando di alcuni errori iniziali del suo avversario, Joao Fonseca, che appariva un po’ contratto.

Tuttavia, nel sesto gioco, quando Sonego si è trovato avanti 0-30 e sembrava sul punto di chiudere il set, Fonseca ha cambiato marcia. Il brasiliano ha messo a segno tre grandi punti, procurandosi tre palle break, concretizzate poi grazie a un errore di rovescio dell’azzurro.

Preso slancio, Fonseca ha iniziato a giocare a braccio sciolto, regalandosi colpi spettacolari e ottenendo un’altra palla break, sfruttata in seguito a una maldestra smorzata di Sonego.

Fonseca ha però accusato l’inesperienza a questi livelli, commettendo due doppi falli nel momento di servire per il set sul 5 a 4. Sonego ne ha approfittato, annullando anche un set point e raggiungendo il tie-break.

Nel tie-break, Fonseca è tornato a dominare, portandosi sul 6-1. Sonego ha annullato con grinta quattro palle set, ma sulla quinta non ha avuto il coraggio di rischiare con il dritto, cedendo così il primo parziale per 7-6.

Nel secondo set, l’equilibrio è perdurato fino al dodicesimo gioco, quando Fonseca ha piazzato l’allungo decisivo. Due grandi punti del brasiliano, uniti a un doppio fallo di Sonego, hanno consegnato tre match point al giovane talento verdeoro. L’azzurro ha capitolato sul primo, spedendo lunghissimo il dritto.

ATP Bucharest Lorenzo Sonego [6] Lorenzo Sonego [6] 6 5 Joao Fonseca Joao Fonseca 7 7 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Sonego 0-15 0-30 df 0-40 5-6 → 5-7 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 0-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Fonseca 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Fonseca 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇧🇷 Fonseca |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 270 | **281** |

| Aces | 2 | **4** |

| Double Faults | **1** | 2 |

| First Serve % | **71% (51/72)** | 70% (54/77) |

| 1st Serve Points Won % | 67% (34/51) | **70% (38/54)** |

| 2nd Serve Points Won % | 57% (12/21) | 57% (13/23) |

| Break Points Saved % | **63% (5/8)** | 33% (1/3) |

| Service Games Played | 12 | 12 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇧🇷 Fonseca |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **156** | 139 |

| 1st Serve Return Points Won %| 30% (16/54) | **33% (17/51)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 43% (10/23) | 43% (9/21) |

| Break Points Converted % | **67% (2/3)** | 38% (3/8) |

| Return Games Played | 12 | 12 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇧🇷 Fonseca |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 64% (46/72) | **66% (51/77)** |

| Return Points Won % | 34% (26/77) | **36% (26/72)** |

| Total Points Won % | 48% (72/149) | **52% (77/149)**|





Francesco Paolo Villarico