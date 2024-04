ITF Chiasso e Koper: I Main Draw. Da Chiasso il resoconto di giornata

La 12ª edizione dell’Axion Open è iniziata con gli incontri delle qualificazioni. Il torneo internazionale femminile con montepremi da $60.000, ormai un riferimento nella stagione del tennis elvetico, ha accolto numerose giocatrici che cercano punti importanti per un posto nel tabellone e nelle qualificazioni del Roland Garros. Le premesse per assistere a belle giornate di tennis sui campi in terra rossa del Tennis Club Chiasso ci sono tutte e le ragazze di casa sono ben determinate. Tra main draw e tabellone cadetto sono ben sedici le presenze rossocrociate, guidate dalla giocatrice della nazionale Simona Waltert. Non mancano atlete ticinesi come Susan Bandecchi, che esordirà nel tabellone principale, e Katerina Tsygourova, che si è aggiudicata per 6-0 6-1 il derby con Virginia Zamberlani. Le speranze italiane invece poggeranno sulla classe 2003 Lisa Pigato, che domani debutterà nel primo turno contro Tina Nadine Smith.

Waltert: “Swiatek? Match speciale, adesso voglio fare bene a Chiasso” – Finalista nel 2022, quando si arrese solamente all’azzurra Lucia Bronzetti, la tennista di Coira Simona Waltert sogna di ripetersi a Chiasso. Vincitrice della Billie Jean King Cup con la nazionale due stagioni fa, Waltert lo scorso weekend è scesa in campo nel match casalingo contro la Polonia. Al netto della sconfitta, la ventitreenne ha avuto l’onore di scendere in campo contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek: “È stato un momento speciale. Per la prima volta ho giocato un match di singolare in Billie Jean King Cup e l’ho fatto contro Swiatek. Per me è sempre un onore per me rappresentare i colori svizzeri e il pubblico è stato fantastico”. Il tifo potrà essere un fattore anche nella settimana dell’Axion Open, che negli ultimi due anni ha portato bene alla svizzere dato che oltre alla finale di Waltert, lo scorso anno è arrivata all’atto conclusivo anche Céline Naef: “Sono sempre contenta di tornare a Chiasso: sono sicura riuscirò a godermi ogni momento del torneo”. Questa settimana numero 158 del mondo, lo scorso anno Waltert ha sfiorato la top 100 con il best ranking di 107 WTA. Nel 2023 ha giocato anche per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam raggiungendo il secondo turno al Roland Garros: “Parigi e Wimbledon sono stati altri momenti speciali della mia carriera. All’Australian Open quest’anno ho perso all’ultimo turno di qualificazioni ma è stata una settimana altrettanto bella e utile. Adesso sono contenta di aver iniziato la stagione della terra rossa”. L’esordio è fissato per mercoledì quando Simona sarà opposta alla lettone Daniela Vismane.

Sorteggiato il main draw. Nelle quali 4 svizzere al turno decisivo – Saranno ben quattro le svizzere che domani si giocheranno un posto nel tabellone principale dell’ITF di Chiasso. Gli occhi saranno puntati sulla ticinese Katerina Tsygourova, che ha sconfitto per 6-0 6-1 la connazionale Virginia Zamberlani. “Chiasso è un torneo che ha un grande significato per me, la prima volta che ho giocato qui era il 2016 e non avevo punti WTA. Lo scorso anno ho chiuso bene con una finale ad Antalya, poi ho avuto un piccolo infortunio ma adesso sono pronta a giocare”, le parole di Tsygourova, che se la dovrà vedere con la greca Lena Papadakis. Le altre tre svizzere a caccia del main draw sono Fiona Ganz, Naima Karamoko e Kiara Cvetkovic. La giornata di lunedì è stata anche quella del sorteggio del tabellone principale, guidato dall’americana Kayla Day (n.86 WTA) e dalla lettone Darja Semenistaja (n.110 WTA). Per entrambe al debutto ci sarà una qualificata e dovranno dunque attendere la giornata di domani per scoprire la loro prossima avversaria. Tra le atlete attese al via anche l’ex 15 del mondo Kaia Kanepi e la finalista di Wimbledon junior Nikola Bartunkova, per loro esordi contro Irene Burillo Escorihuela e Francesca Curmi. Per la Svizzera non solo Waltert e Bandecchi, ma anche le wild card Karolina Kozakova, Sebastianna Scilipoti e Alina Granwehr.

ITF CHIASSO(Sui 75k terra)

