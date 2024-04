ATP 500 Barcellona: avanza Arnaldi, Cazaux si ritira per una bruttissima distorsione alla caviglia (video)

Non è davvero giornata per la caviglie dei tennisti. Dopo Nardi, è il francese Arthur Cazaux a infortunarsi (forse abbastanza gravemente) sulla terra battuta di Barcellona. Opposto all’azzurro Matteo Arnaldi nel primo turno dell’ATP 500 catalano, il talentoso tennista francese si storce malamente la caviglia sinistra sul 5 pari del primo set frenando appena prima della riga di fondo, con l’articolazione che si piega totalmente. Crolla a terra Cazaux, in preda al dolore, soccorso anche dal bravo Matteo che accorre al volo in suo aiuto. È subito evidente che il dolore non permette al francese di continuare, in preda allo sconforto per questa nuova uscita di scena in un torneo (era svenuto per il caldo a Miami poche settimane fa). Il match si chiude così, 5 pari ritiro Cazaux, con Arnaldi che avanza al secondo turno, dove trova l’argentino Sebastian Baez. Non stava disputando una gran partita Matteo, molti alti e bassi, con buone giocate ma troppi errori di misura e forse un po’ di fretta nel cercare l’affondo vincente.

Les images de la blessure à la cheville d'Arthur Cazaux, contraint à l'abandon face à Arnaldi à Barcelone…😔#HomeOfTennis pic.twitter.com/aE0yTtmygP — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 15, 2024

La partita non era iniziata bene infatti per Arnaldi: impreciso nei colpi, annulla una prima palla break sul 30-40 ma tira fuori un rovescio sulla seconda chance e concede immediatamente il break, che Cazaux è bravo a consolidare con un Ace e qualche errore di Matteo, 2-0. Il ligure sembra meno sciolto nei movimenti rispetto ai suoi giorni migliori, anticipa di meno e sbaglia di più. Un rovescio malamente out gli costa un’altra palla break (30-40), si salva con una solida prima di servizio al corpo. Chiude il game Arnaldi, ma è costretto a rincorrere con un Cazaux più sciolto e incisivo al servizio. Sul 3-2 è Cazaux a diventare falloso (terribile una smorzata), Arnaldi ne approfitta prendendosi il contro break con un gran diritto in progressione, per il 3 pari.

L’azzurro ha alzato la qualità del suo gioco, ma sul 4 pari incappa di nuovo in due errori, un rovescio e un diritto, che gli costano il 15-40. Rischia un’accelerazione di rovescio incrociata dal centro del campo dopo il servizio ma la palla gli esce abbondantemente in corridoio. Subisce il secondo break del set, che manda Cazaux a servire sul 5-4. Immediata la reazione di Arnaldi, spinge in risposta e trova anche due ottime smorzate, per il 5 pari. Gli alti e bassi di Matteo continuano: sbaglia due smash di fila e poi un rovescio comodo, salva 4 palle break nel game. Sull’ultima (una volée ottima dell’italiano) purtroppo Cazaux si storce una caviglia frenando sulla riga di fondo, non riesce nemmeno a rialzarsi da solo, terribilmente sofferente. Bravo Arnaldi a soccorrerlo immediatamente, fino all’arrivo del trainer. La partita purtroppo finisce qua, per la delusione di tutti. In bocca al lupo allo sfortunatissimo Arthur!

Marco Mazzoni

Matteo Arnaldi vs Arthur Cazaux



ATP Barcelona Matteo Arnaldi • Matteo Arnaldi A 5 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 40 5 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 5-5 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇫🇷 Cazaux |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 224 | **230** |

| Aces | **3** | 2 |

| Double Faults | 1 | **0** |

| First Serve % | 60% (24/40) | **69% (24/35)** |

| 1st Serve Points Won % | **71% (17/24)** | 54% (13/24) |

| 2nd Serve Points Won % | 31% (5/16) | **45% (5/11)** |

| Break Points Saved % | **75% (6/8)** | 0% (0/2) |

| Service Games Played | 5 | 5 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇫🇷 Cazaux |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **240** | 163 |

| 1st Serve Return Points Won %| **46% (11/24)** | 29% (7/24) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 55% (6/11) | **69% (11/16)** |

| Break Points Converted % | **100% (2/2)** | 25% (2/8) |

| Return Games Played | 5 | 5 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇫🇷 Cazaux |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | **55% (22/40)** | 51% (18/35) |

| Return Points Won % | **49% (17/35)** | 45% (18/40) |

| Total Points Won % | **52% (39/75)** | 48% (36/75) |