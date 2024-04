Andre e Steffi si allenano insieme (video)

Non solo Pickleball. Andre Agassi e Steffi Graf hanno postato un bel video su Instagram che li ritrae insieme in campo giocando a tennis. La tedesca, oggi 54enne, è ancora in splendida forma fisica, impressiona come “danza” mentre attende la palla e la facilità con la quale apre e colpisce. Il tempo per lei sembra essersi fermato. Anche Andre impatta bei colpi (con un’insolita racchetta Yonex) e tuta integrale.

Andre Agassi (53 ans) et Steffi Graf (54 ans). Légendes. 😍 🎥 IG/agassi pic.twitter.com/khAlmZx4Mb — Tennis Legend (@TennisLegende) April 13, 2024

L’americano e la tedesca sono certamente la coppia d’oro del tennis. Nell’ultimo periodo tuttavia si sono spesi molto per il Pickleball, nuova disciplina che tra iniziando a prendere piede anche in Italia e che Agassi in quel di Las Vegas e non solo sta promuovendo assiduamente, con vari eventi molto seguiti e nei quali invita altri ex campioni.

Mario Cecchi