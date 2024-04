Stefano Napolitano vince il torneo challenger di Madrid. Sarà best ranking da domani (e si avvicina notevolmente alla top 100)

Stefano Napolitano ha conquistato il titolo al Challenger di Madrid, torneo dotato di un montepremi di 120.950 euro su terra battuta. In finale , Napolitano ha sconfitto lo svizzero Leandro Riedi con il punteggio di 6-3, 6-3, al quarto match point utile.

Il cammino di Napolitano verso la vittoria è stato impressionante dato che non ha perso alcun set. Al primo turno ha superato il lituano Vilius Gaubas con un netto 6-3, 6-2. Agli ottavi di finale, ha affrontato una dura battaglia contro il ceco Vit Kopriva, ma è riuscito a prevalere con il punteggio di 7-6, 7-5. Nei quarti di finale, ha dimostrato la sua solidità sconfiggendo l’austriaco Marc-Andrea Huesler per 6-2, 7-6. In semifinale, ha beneficiato del ritiro del kazako Mikhail Kukushkin sul punteggio di 6-2, 4-1 in favore dell’italiano.

Nel match di oggi Stefano ha piazzato nel primo set il break decisivo nel quinto gioco e poi ha messo a segno un nuovo break nel nono game chiudendo la frazione per 6 a 3 dopo essere stato impeccabile al servizio.

Nel secondo set l’azzurro sul 2 a 1 metteva a segno il break con delle buone risposte e poi sul 5 a 3 dopo aver annullato anche due palle del controbreak (le prime concesse dell’incontro) al quarto match point utile e con un servizio vincente sulla palla match chiudeva la contesa per 6 a 3.

Questo successo rappresenta il terzo titolo Challenger per Stefano Napolitano in carriera. Il primo trionfo risale al 2016, quando sconfisse il connazionale Alessandro Giannessi nella finale di Ortisei. Lo scorso febbraio, Napolitano ha conquistato il titolo a Bengaluru, superando in finale il coreano Seong Chang Hong.

Grazie a questa vittoria, Stefano Napolitano raggiunge il suo best ranking, scalando virtualmente la classifica ATP fino a posizionarsi tra i primi 125 giocatori del mondo (proprio al n.125 ATP). Un traguardo significativo per il tennista italiano, che dimostra costanza e determinazione nel suo percorso di crescita.

ATP Madrid Leandro Riedi Leandro Riedi 3 3 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 6 Vincitore: Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Riedi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Riedi 30-0 ace 2-4 → 3-4 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Riedi 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-1 → 2-2 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0





