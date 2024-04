Challenger Tallahassee: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Tallahassee – Tabellone Principale – hard

(1) Wolf, J.J. vs Searle, Henry

Fonio, Giovanni vs Schwaerzler, Joel Josef

Krueger, Mitchell vs Quinn, Ethan

Kwiatkowski, Thai-Son vs (8) Boyer, Tristan

(4) Kudla, Denis vs Habib, Hady

Crawford, Oliver vs Popko, Dmitry

Campana Lee, Gerard vs (WC) Kozlov, Stefan

Sandgren, Tennys vs (6) Damm, Martin

(7) Ritschard, Alexander vs Qualifier

(WC) Bigun, Kaylan vs Qualifier

(WC) Vale, Duarte vs Qualifier

Hemery, Calvin vs (3) Kypson, Patrick

(5) Polmans, Marc vs Gomez, Federico Agustin

Qualifier vs Qualifier

Tabur, Clement vs Qualifier

Kodat, Toby vs (2) Bergs, Zizou

(1) Gea, Arthurvs McCormick, Tristan(WC) Razeghi, Alexandervs (7) Andrade, Andres

(2) Bobrov, Bogdan vs (WC) Horovitz, Roy

Fancutt, Thomas vs (8) Kirchheimer, Strong

(3) Denolly, Corentin vs (WC) Lyons, Justin

(WC) Mayew, Ian vs (9) Boitan, Gabi Adrian

(4) Edmund, Kyle vs Ingildsen, Johannes

Frusina, Alexander vs (11) Melzer, Gerald

(5) Durasovic, Viktor vs Rai, Ajeet

Jose Ribeiro Lago, Elio vs (12) Lilov, Victor

(6) Kuzuhara, Bruno vs Nefve, Axel

Sakamoto, Rei vs (10) Rybakov, Alex

1. Rei Sakamotovs [10] Alex Rybakov2. Alexander Frusinavs [11] Gerald Melzer3. [4] Kyle Edmundvs Johannes Ingildsen4. [3] Corentin Denollyvs [WC] Justin Lyons

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Bruno Kuzuhara vs Axel Nefve

2. [1] Arthur Gea vs Tristan McCormick

3. Thomas Fancutt vs [8] Strong Kirchheimer (non prima ore: 19:30)

4. [WC] Ian Mayew vs [9] Gabi Adrian Boitan

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Bogdan Bobrov vs [WC] Roy Horovitz

2. Elio Jose Ribeiro Lago vs [12] Victor Lilov

3. [WC] Alexander Razeghi vs [7] Andres Andrade

4. [5] Viktor Durasovic vs Ajeet Rai