Sebastian Korda, un torneo di Monte Carlo da dimenticare: derubato del suo orologio di lusso

Il tennista americano Sebastian Korda ha vissuto un ATP 1000 di Monte Carlo da incubo, e non solo per la pesante sconfitta subita al secondo turno contro Jannik Sinner. Secondo quanto riportato da France Blue, Korda è stato vittima di una rapina a pochi metri dal club, dove due uomini in moto lo hanno avvicinato e derubato.

L’episodio si è verificato a pochi giorni dall’inizio del primo Masters 1000 della stagione, e i rapinatori si sono impossessati dell’orologio che Korda portava al polso, il cui valore si aggira intorno ai 300.000 euro (era un Richard Mille).

Questa spiacevole vicenda dimostra come, nonostante Monte Carlo sia una delle città più lussuose d’Europa, nemmeno qui si sia al riparo dalla criminalità. Un’esperienza sicuramente da dimenticare per Korda, che oltre alla delusione per la sconfitta nel torneo, si trova ora a fare i conti con la perdita di un oggetto di grande valore, sia economico che affettivo.

Resta da capire se le autorità locali riusciranno a individuare i responsabili della rapina e a recuperare l’orologio sottratto al giovane tennista americano. Nel frattempo, Korda dovrà cercare di lasciarsi alle spalle questa spiacevole disavventura e concentrarsi sui prossimi impegni sportivi, sperando in un pronto riscatto sul campo.





Marco Rossi