ATP 500 Barcellona: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri presenti

ATP 500 Barcellona – Tabellone Principale – terra

(1) Shang, Juncheng vs Shelbayh, Abdullah

(WC) Alvarez Varona, Nicolas vs (11) Grenier, Hugo

(2) Ajdukovic, Duje vs (WC) Alcala Gurri, Max

Roca Batalla, Oriol vs (8) Herbert, Pierre-Hugues

(3) Mayot, Harold vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

(WC) Jorda Sanchis, David vs (9) Vavassori, Andrea

(4) Schwartzman, Diego vs (WC) Martin Tiffon, Pol

Yevseyev, Denis vs (10) Hassan, Benjamin

(5) Bagnis, Facundo vs (Alt) Hardt, Nick

Martineau, Matteo vs (12) Dellien, Hugo

(6) Zapata Miralles, Bernabe vs Mager, Gianluca

Trungelliti, Marco vs (7) Llamas Ruiz, Pablo

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Oriol Roca Batalla vs [8] Pierre-Hugues Herbert

2. Marco Trungelliti vs [7] Pablo Llamas Ruiz

3. [6] Bernabe Zapata Miralles vs Gianluca Mager (non prima ore: 13:00)

4. [4] Diego Schwartzman vs [WC] Pol Martin Tiffon

Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Juncheng Shang vs Abdullah Shelbayh

2. [2] Duje Ajdukovic vs [WC] Max Alcala Gurri

3. [WC] Nicolas Alvarez Varona vs [11] Hugo Grenier

4. [WC] David Jorda Sanchis vs [9] Andrea Vavassori (non prima ore: 15:00)

Pista 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Matteo Martineau vs [12] Hugo Dellien

2. [5] Facundo Bagnis vs [Alt] Nick Hardt

3. [3] Harold Mayot vs Nikolas Sanchez Izquierdo

4. Denis Yevseyev vs [10] Benjamin Hassan (non prima ore: 15:00)