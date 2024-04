Jannik Sinner un muro contro l’atteggiamento di Rune: “Ho guardato solo a me stesso. Tsitsipas sta giocando bene, vedremo come mi riposo”. Il danese ha perso le staffe per il tifo pro-Sinner, doppio warning e intervento del supervisor (sintesi video della partita)

Jannik Sinner: “Ci è voluto molto. Non è facile affrontare Rune, soprattutto in queste occasioni. Sono contento di aver vinto oggi. Oggi è stata una partita più fisica, ci sono stati più scambi, le sensazioni generali sono state migliori e sono contento in vista della partita di domani.

Ho guardato solo a me stesso. Non c’è nulla di sbagliato, lui può creare un po’ di caos, me lo ricordo anche dall’anno scorso: è parte del mio processo di apprendimento, ho imparato anche oggi. Sono contento di questa partita, mi sono concentrato su quella e non sul resto. Pensavo solo a me e al mio gioco. Tsitsipas sta giocando bene, vedremo come mi riposo e speriamo di fare una bella partita anche domani”.

Il match di quarti di finale del Masters 1000 di Monte Carlo tra Jannik Sinner e Holger Rune è stato caratterizzato da momenti di alta tensione e controversie. L’incontro, già di per sé molto combattuto, ha raggiunto il culmine nel decimo game del secondo set, con Rune al servizio sullo 0-30.

Il giovane danese, visibilmente infastidito dal tifo a favore dell’altoatesino, ha mimato un gesto con la mano per rappresentare il fastidioso chiacchiericcio del pubblico, una sorta di “cinguettio”. Questo comportamento gli è costato un warning dal giudice di sedia, arrivato pochi istanti dopo quello ricevuto per una violazione di tempo.

Rune, in disaccordo con la decisione arbitrale, ha richiesto l’intervento del supervisor per far valere le proprie ragioni nel trambusto generale. “Non ho detto nessuna parolaccia, ho solo chiesto di fare silenzio”, ha dichiarato il numero 7 del mondo, non nuovo a comportamenti di questo genere, forse anche volti a deconcentrare l’avversario, come già accaduto nella semifinale dell’anno scorso. Il classe 2003 ha persino minacciato di abbandonare il match, sedendosi sulla sua sedia in segno di protesta, tutto questo in un momento cruciale del secondo set, dopo aver perso il primo per 6-4.

Gli atteggiamenti provocatori di Rune sono proseguiti, continuando a discutere con l’arbitro e affermando: “È tutto contro di me”. Sinner, dal canto suo, è rimasto concentrato sulla partita, portando a casa la vittoria. “So che può fare caos, ma io imparo da queste situazioni. Ho pensato solo a me stesso”, ha commentato come dicevamo l’azzurro a fine match.





Francesco Paolo Villarico