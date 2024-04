Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Giovedì 11 Aprile 2024. In campo tre azzurri e doppio turno possibile per Rune e Dimitrov

Esordio assolutamente convincente quello di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Montecarlo, con una netta affermazione in due set sullo statunitense Sebastian Korda. Ora, negli ottavi di finale in programma giovedì 11 aprile, il numero 2 del ranking sfida Jan-Lennard Struff, avversario affrontato e battuto a Indian Wells esattamente un mese fa. Anche sulla terra rossa monegasca, i bookie vedono nettamente avanti Sinner, offerto a 1,08 contro il colpo del tedesco fissato a 7,75. Nel torneo sul cemento statunitense l’azzurro si è imposto per 2-0, finale in pole a 1,32 seguita da una vittoria al terzo, fissata a 4,20. L’altoatesino, dopo il forfait di Alcaraz, out per un problema fisico, è ora in pole per vincere il secondo 1000 consecutivo, per un bis che paga 3 volte la posta.

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Karen Khachanov vs [4] Daniil Medvedev

2. [7] Holger Rune vs [Q] Sumit Nagal (non prima ore: 12:00)

3. [1] Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti

4. Jan-Lennard Struff vs [2] Jannik Sinner

5. [10] Hubert Hurkacz vs [8] Casper Ruud

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Alex de Minaur vs Alexei Popyrin

2. Miomir Kecmanovic vs [9] Grigor Dimitrov (non prima ore: 12:00)

3. [5] Alexander Zverev vs [12] Stefanos Tsitsipas

4. [7] Holger Rune OR [Q] Sumit Nagal vs Miomir Kecmanovic OR [9] Grigor Dimitrov

5. [LL] Lorenzo Sonego vs [14] Ugo Humbert

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs [8] Maximo Gonzalez / Andres Molteni

2. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Romain Arneodo / Sam Weissborn

3. Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs [Alt] Marcelo Melo / Alexander Zverev

4. [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry OR [Alt] Marcelo Melo / Alexander Zverev