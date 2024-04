Venerdì Carlos Alcaraz deciderà se giocare il torneo ATP 500 di Barcellona

Il Masters 1000 di Montecarlo ha dovuto fare a meno di Carlos Alcaraz proprio prima del suo debutto a causa di fastidi al suo avambraccio destro. La sua decisione di non partecipare al torneo sarà accompagnata da due giorni di riposo, martedì e mercoledì, per evitare ulteriori sollecitazioni dell’area.

Pertanto, come riporta il quotidiano MARCA, il murciano prevede di tornare agli allenamenti alla Ferrero Tennis Academy di Villena questo giovedì. Carlitos avrebbe tempo fino a venerdì per decidere se partecipare al Conde de Godó per difendere il titolo, a seconda di come si sentirà in campo.





Marco Rossi