Lorenzo Musetti parla dopo la vittoria su Arthur Fils: “Penso di aver giocato uno dei migliori match della stagione”

Ho una domanda su Arthur. Cosa pensi del suo potenziale?

LORENZO MUSETTI: Penso che sia davvero un bravo ragazzo, un atleta straordinario, perché fisicamente è molto, molto forte per la sua età .

Credo che anche sulla terra battuta non abbia ancora moltissime partite nel circuito, ma ha dimostrato, specialmente nel finale di partita, di giocare davvero bene, soprattutto con il dritto, è stato molto potente e solido.

Penso di aver giocato uno dei migliori match della stagione, ed è per questo che ho cercato di essere al comando del gioco. Ma altrimenti, alla fine, se mi fossi affrettato un po’ o avessi giocato un po’ più morbido e corto, lui avanti nel punteggio avrebbe avuto davvero l’atteggiamento giusto, perché sotto 6-3, 5-2, doppio break, ha rotto la racchetta, poi ha reagito. Quindi ci sono cose molto buone per il futuro di Arthur.

Parliamo del tuo prossimo turno contro Novak, che hai battuto l’anno scorso allo stesso turno, guardando avanti a quella partita.

LORENZO MUSETTI: Sì, è divertente, perché è esattamente un anno dopo, stesso torneo, stesso turno e stesso posto.

Quindi spero che sarà una bella partita, ma ovviamente, come ho detto prima, sarà una lezione in ogni caso. Se perdo o se vinco, non importa davvero, perché, sai, giocare contro un campione come Nole, c’è sempre qualcosa da imparare e da apprendere.

Quindi non vedo l’ora di avere un giorno di riposo e poi godermi la bellissima partita in arrivo con Nole.