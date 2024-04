Lorenzo Musetti incanta Montecarlo: vittoria su Fils e ottavi contro Djokovic (sintesi video della partita)

Lorenzo Musetti regala una serata di tennis spettacolare al pubblico del Masters 1000 di Montecarlo, superando il secondo turno con una vittoria convincente per 6-3, 7-5 contro il francese Arthur Fils dopo 1 ora e 41 minuti di partita. Il talento azzurro ha mostrato il suo miglior tennis per gran parte dell’incontro, gestendo con maturità anche un momento di difficoltà nel finale.

Le statistiche mostrano una prestazione leggermente superiore di Musetti rispetto a Fils. L’italiano ha servito meglio, vincendo il 68% dei punti sulla prima di servizio e il 58% sulla seconda, nonostante una percentuale inferiore di prime di servizio (50% vs 63%). In risposta, Musetti è stato più efficace, vincendo il 45% dei punti totali, in particolare sulla prima di servizio di Fils (46%). Fils, invece, ha salvato più palle break (50% vs 33%) e ha messo a segno più vincenti (19 vs 14), ma ha commesso anche più errori non forzati (33 vs 23). Musetti è stato anche più efficace a rete, vincendo l’80% dei punti contro il 61% di Fils. Nel complesso, Musetti si è aggiudicato il 54% dei punti totali contro il 46% di Fils, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di sfruttare le occasioni in risposta.

Sin dalle prime battute, Musetti è apparso in grande forma, dominando gli scambi con il suo servizio efficace e una risposta profonda e precisa. Il carrarino ha strappato il break nel secondo game, volando sul 3-0 grazie anche agli errori di dritto del suo avversario. Con un tennis ricco di variazioni, smorzate e difese spettacolari, Musetti ha chiuso il primo set sul 6-3, incantando il pubblico del Campo dei Principi.

Nel secondo set, l’italiano ha continuato a spingere, ottenendo il break nel terzo gioco alla seconda opportunità, grazie a un gioco sempre aggressivo e a ridosso delle righe. Musetti ha poi conquistato il doppio break, portando Fils a demolire la racchetta per la frustrazione.

Sul 5-2, però, il francese ha approfittato di qualche incertezza di Musetti, strappandogli il servizio e risalendo fino al 5-5 con un secondo break. Nonostante il momento di difficoltà, il toscano è rimasto concentrato, riconquistando subito il break e chiudendo il match al terzo tentativo di servire per la vittoria ed al secondo match point utile.

Ora, agli ottavi di finale, Musetti troverà dall’altra parte della rete Novak Djokovic, in quella che si preannuncia come una rivincita dello scorso anno. Con questa vittoria, il giovane azzurro accumula fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, pronto a giocarsi le sue carte contro uno dei più grandi campioni di sempre.

ATP Monte-Carlo Arthur Fils Arthur Fils 3 5 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 7 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 A. Fils 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-5 → 3-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 1-2 → 1-3 A. Fils 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

🇫🇷 Arthur Fils vs 🇮🇹 Lorenzo Musetti

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Fils | 🇮🇹 Musetti |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 233 | **258** |

| Aces | 1 | **2** |

| Double Faults | **1** | 2 |

| First Serve % | **63% (39/62)** | 50% (31/62) |

| 1st Serve Points Won % | 54% (21/39) | **68% (21/31)** |

| 2nd Serve Points Won % | 57% (13/23) | **58% (18/31)** |

| Break Points Saved % | **50% (4/8)** | 33% (1/3) |

| Service Games Played | 10 | **11** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Fils | 🇮🇹 Musetti |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 159 | **180** |

| 1st Serve Return Points Won %| 32% (10/31) | **46% (18/39)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 42% (13/31) | **43% (10/23)** |

| Break Points Converted % | **67% (2/3)** | 50% (4/8) |

| Return Games Played | **11** | 10 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Fils | 🇮🇹 Musetti |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 61% (14/23) | **80% (8/10)** |

| Winners | **19** | 14 |

| Unforced Errors | 33 | **23** |

| Service Points Won % | 55% (34/62) | **63% (39/62)** |

| Return Points Won % | 37% (23/62) | **45% (28/62)** |

| Total Points Won % | 46% (57/124) | **54% (67/124)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇫🇷 Fils | 🇮🇹 Musetti |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 217km/h (134mph)| **220km/h (136mph)** |

| 1st Serve Average Speed | 189km/h (117mph)| **201km/h (124mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | 148km/h (91mph) | **149km/h (92mph)** |





Marco Rossi