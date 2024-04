Lorenzo Sonego e il nuovo inizio con Fabio Colangelo

In una mossa che ha riacceso l’interesse attorno alla carriera di Lorenzo Sonego, il tennista torinese ha ufficialmente scelto Fabio Colangelo come suo nuovo coach, segnando così la fine della collaborazione con Gipo Arbino. La notizia, che aleggiava nell’ambiente del tennis da qualche tempo, ha trovato conferma diretta da Colangelo, che, intervistato durante la sua partecipazione come talent per Sky Sport al torneo di Montecarlo, ha annunciato l’inizio della sua nuova avventura al fianco di Sonego a partire dall’ATP 250 di Bucarest.

Fabio Colangelo non è un volto nuovo per Sonego. Avendo già lavorato nel suo team e collaborato con Arbino, Colangelo rappresenta una scelta di continuità, un “interno” che conosce profondamente le dinamiche e le esigenze del giocatore torinese. Colangelo, nato nel 1981 e milanese di origini, non solo ha alle spalle una carriera da tennista professionista, culminata con il 415° posto nel ranking mondiale nel 2006, ma ha anche maturato una significativa esperienza come direttore tecnico al Circolo della Stampa-Sporting di Torino, dove Sonego ha la sua base di allenamento.

La transizione arriva in un momento cruciale per Sonego, che cerca di rilanciarsi dopo un inizio d’anno al di sotto delle aspettative, culminato con l’eliminazione nelle qualificazioni del prestigioso torneo di Montecarlo. Con questo cambiamento nel suo angolo tecnico, Sonego punta a un rinnovamento che possa portarlo a risalire la classifica e a ritrovare quel livello di gioco che in passato lo ha portato a competere con i migliori sul circuito internazionale.

L’impegno e l’esperienza di Colangelo, sia sul campo sia come commentatore sportivo per emittenti di rilievo come Sky Sport ed Eurosport, potrebbero quindi rappresentare gli ingredienti giusti per questa nuova fase della carriera di Sonego.





Marco Rossi