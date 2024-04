Luciano Darderi si arrende in semifinale all’americano Tiafoe a Houston. Sarà derby con Ben Shelton

Si interrompe in semifinale il brillante cammino di Luciano Darderi nel torneo ATP 250 di Houston, negli Stati Uniti. Il giovane tennista italiano è stato sconfitto dal talentuoso padrone di casa Frances Tiafoe, terza testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-2, 7-6 (2) in un’ora e 36 minuti di gioco.

Tiafoe, grazie a questa vittoria, si guadagna l’accesso alla finale dove affronterà il connazionale Ben Shelton, prima testa di serie del torneo texano.

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Tiafoe rispetto a Darderi. L’americano ha servito in maniera eccellente, con una percentuale più alta di prime di servizio (72% vs 61%) e di punti vinti sia sulla prima (83% vs 67%) che sulla seconda di servizio (50% vs 44%), mettendo a segno anche 9 ace e salvando tutte le palle break affrontate. In risposta, Tiafoe è stato molto più efficace, vincendo il 41% dei punti rispetto al 27% di Darderi, in particolare sulla prima di servizio dell’avversario (33% vs 17%) e convertendo il 33% delle palle break. Nel complesso, Tiafoe si è aggiudicato il 57% dei punti totali contro il 43% di Darderi, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di mettere pressione all’avversario in risposta.

Nel primo set, Darderi ha faticato al servizio, subendo un break nel terzo game dopo essersi trovato sotto 0-30 e 15-40. L’americano ha dominato il proprio servizio, perdendo solo tre punti in quattro turni di battuta e strappando nuovamente il servizio all’azzurro nel settimo gioco. Tiafoe ha chiuso il primo parziale sul 6-2 in soli 28 minuti.

Nella seconda partita, Darderi ha mostrato maggiore resistenza, salvando un break point nel terzo game e un altro nel quinto. È stato Tiafoe, per la prima volta, a trovarsi in difficoltà al servizio, trascinato ai vantaggi dal 40-15, ma riuscendo comunque a tenere la battuta dopo aver annullato due palle break nel sesto gioco. L’italiano ha rischiato nell’undicesimo game, annullando un ulteriore break point sul 30-40.

Si è arrivati al tie-break, dove Tiafoe ha preso il comando portandosi sul 6-0. Darderi ha conquistato due punti dopo il cambio di campo, ma lo statunitense ha chiuso sul 7-2 dopo 68 minuti, guadagnandosi l’accesso alla finale.

Nonostante la sconfitta, Luciano Darderi può essere soddisfatto del suo percorso nel torneo di Houston, dove ha dimostrato di poter competere ad alti livelli contro alcuni dei migliori giocatori del circuito ATP. Questa esperienza sarà senza dubbio preziosa per la crescita del giovane azzurro.

🇺🇸 Frances Tiafoe vs 🇮🇹 Luciano Darderi

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇺🇸 Tiafoe | 🇮🇹 Darderi |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **308** | 255 |

| Aces | **9** | 6 |

| Double Faults | **1** | 2 |

| First Serve % | **72% (46/64)** | 61% (43/70) |

| 1st Serve Points Won % | **83% (38/46)** | 67% (29/43) |

| 2nd Serve Points Won % | **50% (9/18)** | 44% (12/27) |

| Break Points Saved % | **100% (2/2)** | 67% (4/6) |

| Service Games Played | 10 | 10 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇺🇸 Tiafoe | 🇮🇹 Darderi |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **141** | 67 |

| 1st Serve Return Points Won %| **33% (14/43)** | 17% (8/46) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **56% (15/27)** | 50% (9/18) |

| Break Points Converted % | **33% (2/6)** | 0% (0/2) |

| Return Games Played | 10 | 10 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇺🇸 Tiafoe | 🇮🇹 Darderi |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | **73% (47/64)** | 59% (41/70) |

| Return Points Won % | **41% (29/70)** | 27% (17/64) |

| Total Points Won % | **57% (76/134)**| 43% (58/134) |





Francesco Paolo Villarico