Luciano Darderi vola in semifinale a Houston: dominio italiano sul campo in terra americano

Luciano Darderi ha confermato la sua eccellente forma stagionale raggiungendo la semifinale del torneo ATP 250 di Houston, superando Marcos Giron, il numero 51 del mondo, con un convincente 6-0 6-4. La performance di Darderi, attualmente al numero 72 nel ranking ATP, riflette il suo crescente impatto nel circuito, seguendo il successo ottenuto a Cordoba.

Il match ha evidenziato la precisione al servizio di Darderi, che ha messo a segno cinque ace rispetto ai quattro di Giron, mantenendo un’impressionante percentuale dell’81% di punti vinti con la prima di servizio. Questo contrasta con il 66% dell’americano, che non è riuscito a replicare l’efficacia dell’italiano in questo fondamentale aspetto del gioco.

Le statistiche mostrano una netta superiorità di Darderi su Giron in tutti gli aspetti del gioco. L’italiano ha avuto una prestazione eccellente al servizio, vincendo l’81% dei punti sulla prima di servizio e il 68% sulla seconda, salvando inoltre l’unica palla break affrontata. Giron, invece, ha faticato sia sulla prima che sulla seconda di servizio, vincendo rispettivamente il 66% e il 32% dei punti. In risposta, Darderi è stato molto più efficace, vincendo il 49% dei punti rispetto al 25% di Giron e convertendo il 31% delle palle break. Nel complesso, Darderi si è aggiudicato il 59% dei punti totali contro il 41% di Giron, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di sfruttare le occasioni in risposta.

Darderi ha preso il controllo della partita sin dalle fasi iniziali, realizzando un break già nel secondo game e consolidando il vantaggio nel quarto. Giron ha faticato a trovare una risposta al dominio dell’italiano, che ha chiuso il primo set 6-0 dopo un game maratona di 27 punti.

Nel secondo set, Giron ha mostrato segnali di ripresa, ma ogni tentativo di rimonta è stato contenuto da Darderi, che ha dimostrato solidità e determinazione. L’italiano, sfruttando il suo ritmo e precisione, ha sigillato la vittoria approfittando del primo match point disponibile sul 5 a 4 del secondo set (ed era anche una palla break) ha strappato il servitio all’avversario e vinto la partita per 6 a 4 conquistando le semifinali.

Prossimo avversario di Darderi sarà il vincitore della sfida tra Jordan Thompson e Frances Tiafoe, delineando un interessante quadro per le semifinali. Con Ben Shelton e Tomas Martin Etcheverry già pronti a competere nell’altra semifinale.

ATP Houston Marcos Giron [7] Marcos Giron [7] 0 4 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace ace 0-5 → 0-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-3 → 0-4 L. Darderi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

🇺🇸 Marcos Giron vs 🇮🇹 Luciano Darderi

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇺🇸 Giron | 🇮🇹 Darderi |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 204 | **305** |

| Aces | 3 | **5** |

| Double Faults | 1 | 1 |

| First Serve % | **55% (41/75)** | 54% (26/48) |

| 1st Serve Points Won % | 66% (27/41) | **81% (21/26)** |

| 2nd Serve Points Won % | 32% (11/34) | **68% (15/22)** |

| Break Points Saved % | 69% (9/13) | **100% (1/1)** |

| Service Games Played | 8 | 8 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇺🇸 Giron | 🇮🇹 Darderi |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 51 | **183** |

| 1st Serve Return Points Won %| 19% (5/26) | **34% (14/41)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 32% (7/22) | **68% (23/34)** |

| Break Points Converted % | 0% (0/1) | **31% (4/13)** |

| Return Games Played | 8 | 8 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇺🇸 Giron | 🇮🇹 Darderi |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 51% (38/75) | **75% (36/48)** |

| Return Points Won % | 25% (12/48) | **49% (37/75)** |

| Total Points Won % | 41% (50/123) | **59% (73/123)**|