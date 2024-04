Berrettini serve come un treno e supera Sonego in due set, è in semifinale all’ATP 250 di Marrakech (Sintesi video della partita)

I derby sono sempre partite complesse, spesso sfuggono a logiche tecniche o tattiche, ancor più quando i due contendenti sono grandi amici, legati da un profondo legame di rispetto e sostegno reciproco. Però quando ti chiami Matteo Berrettini e trovi una giornata top al servizio, non c’è derby o avversario che tenga. Il romano batte Lorenzo Sonego nei quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech, 6-3 7-6(5) lo score dopo un’ora e 40 minuti di buon tennis, che come ben spiega il risultato è figlio di una prestazione sontuosa del finalista di Wimbledon 2021 alla battuta. Nel primo set Matteo è stato impressionante, una macchina perfetta al servizio, letteralmente intrattabile. Sonego invece ha pagato a caro prezzo un brutto ingresso nel match, tre errori non forzati e quindi break, che contro un Berrettini ingestibile alla battuta non è ovviamente riuscito a rimontare. Più lottato il secondo parziale, con Lorenzo cresciuto molto come rendimento generale, più offensivo e capace di rispondere di più e quindi spostare l’avversario prendendosi alcuni bei punti. Matteo è leggermente calato nel rush finale del match, ha concesso anche l’unica palla break sul 5-4, che era anche set point, ma l’ha annullato con freddezza aggrappandosi al suo schema principe, servizio carico e via diritto a tutta. Al tiebreak qualche errore figlio della tensione, ma alla fine la battuta ha fatto di nuovo la differenza: Berrettini ha ricavato punti; Sonego ha commesso un doppio fallo mortale sul match point.

È successo molto importante per Matteo, la conferma dei grandi passi in avanti, sul piano fisico e tecnico e terza vittoria di fila a livello ATP, cosa che ovviamente non gli capitava da molto (troppo) tempo. Il romano è parso sempre più sicuro nei suoi schemi e molto ficcante anche col rovescio in back, un taglio profondo che ha messo in difficoltà l’avversario in punti chiave. Lorenzo ha giocato una partita piuttosto simile a quelle che gli sono costate amare sconfitte nel 2024, ossia un buon livello generale ma qualche breve black out che finisce per pagare a caro prezzo. Inoltre continua cadere in momenti nei quali si fa prendere dalla frenesia, una fretta nel cercare l’affondo sotto pressione che alla fine ti porta ad esagerare. E visto che il suo tennis coraggioso e offensivo si regge su equilibri spesso precari, contro un rivale molto solido è “facile” incappare in errori cruciali. A sua scusante è corretto affermare che quando affronti un rivale che serve come Berrettini oggi, ogni tuo turno di servizio lo affronti con tensione perché sei consapevole che anche un solo break può costarti il parziale.

Il match guardato dal lato di Berrettini è andato via liscio, come meglio non poteva. È partito fortissimo col servizio, ha strappato un break immediato e forte di un 3-0, beh, tutto diventa facile quando la prima palla è così in ritmo. Il romano ha chiuso il primo set con numeri spaziali: 92% (!) di prime palle in campo, perdendo solo tre punti e cinque complessi al servizio. Impossibile stargli dietro… Sonego ha provato a retrocedere la posizione, poi avanzare per provare a mettere un minimo di pressione, ma niente ha scalfito la corazza di un Berrettini ingiocabile. Servizio e non solo, anche col diritto ha tirato davvero forte, non quelle palle più lavorate viste nei primi due match del torneo ma massima velocità. L’intento era chiaro: Sonego è un grandissimo fighter e difensore, sarebbe stato più facile per il “polipo” aggrapparsi alle palle più cariche di topspin ma non così veloci e rimetterne tante, da forzare alla fine l’errore in spinta. Meglio per Matteo spingere tanto, con buon margine, senza cercare le righe, ma con grande velocità per non dare tempo alla difesa dell’amico-rivale. Così è stato, e tutto è andato secondo i suoi piani.

Sonego è stato bravo a caricarsi all’avvio del secondo set, è molto salito con il diritto ed è stato bravo ad annullare tre palle break nel terzo e quinto gioco, che se trasformate sarebbero state di fatto dei match point. Ha lottato tanto anche nel tiebreak, dove da 2-4 è salito 5-4. Ma alla fine nei punti decisivi, la battuta è stata l’ago della bilancia. Matteo è parso un filo meno reattivo negli ultimi game, ma del resto necessita di mettere match nelle gambe.

Berrettini aspetta Mariano Navone, sulla carta dovrebbe essere favorito. Lo sarà davvero se il servizio sarà anche domani quello di oggi, e recupererà bene la fatica di tre match di fila ad alto livello, cosa che non affronta dalla scorsa estate.

La cronaca

Berrettini alza la prima palla del match, un buon turno di servizio vinto a zero con un Ace. Meno buon l’avvio di Sonego: doppio fallo, un diritto un po’ affrettato largo, scivola 30-40, immediata palla break. Se la gioca male, altro diritto banale sparato lungo. Tre gratuiti di Lorenzo e BREAK, 2-0 avanti Matteo. Il diritto di Berrettini invece è potente e preciso, come la battuta. 3-0 Berrettini, solidissimo in quest’avvio, praticamente perfetto. Nel quarto game Lorenzo entra in modo, la prima palla è ficcante, chiude a zero con un Ace, 1-3. Sonego è costretto a fare letteralmente miracoli per strappare un punto a Berrettini in risposta, come il lob spettacolare nel quinto game, ma è una perla in mezzo a bordate di battuta ingestibili del romano, avanti 4-1. È entrato in partita il torinese, servizio e diritto scorrono bene, ma deve trovare la chiave per aprire la porta in risposta, e non affatto facile visto il rendimento della battuta dell’amico Matteo… Davvero impressionante la bordata carica di spin del romano e poi l’accelerazione altrettanto poderosa col diritto, il suo schema principe, che funziona molto, molto bene. Sonego non riesce a tenere, non riesce a farlo correre. 5-2 Berrettini, bravo poi a vincere senza problemi un altro turno di battuta e chiudere il parziale 6-3. Ingiocabile alla battuta Matteo, 22 prime palle in campo su 24 giocate, vincendo 19 punti (86%), Sonego di fatto disarmato in risposta e sotto per il brutto primo turno di servizio.

Sonego inizia bene il secondo set, sicuro anche nella spinta col diritto, ma è totalmente inefficace in risposta, Berrettini serve come un treno ed è prontissimo all’uscita del servizio a caricare il diritto, trovando profondità. Un muro che mette molta pressione a Lorenzo nei suoi game, è consapevole che un altro break può essergli fatale. Accusa la pressione nel terzo game, sparacchia un diritto fuori un metro, esagerando nei tempi dell’affondo, poi rischia una smorzata mal eseguita, comodo per il romano arrivare e chiudere. 0-30. Poco fortunato “Sonny” sul 15-30, un diritto offensivo è portato via largo dal nastro, ma ancora un po’ di fretta nell’aggredire la palla, scomposto con i piedi… Due palle break che “profumano di match point” visto come serve l’altro… Costruisce una gran apertura di campo Matteo, ma sbaglia di poco l’affondo col diritto, 30-40; niente prima palla in campo per Lorenzo, che vedendo Matteo piuttosto dietro rischia un serve and volley che chiude con un tocco molto delicato, bravo Sonego visto anche il momento delicatissimo. Berrettini sul 2 pari trova un gran rovescio lungo linea, e sul 30 pari Sonego cerca di “sfondare” col diritto da sinistra, ma esagera. Errore che gli costa un’altra palla break. Si aggrappa alla battuta Lorenzo, buona traiettoria esterna. Lottando e spostando Berrettini con palle cariche di spin, Sonego salva un bel game, 3-2. Tutto facile invece nei suoi game per il romano, che impatta 3 pari con la miseria di 5 punti ceduti al servizio in tutto il match… Il vento si è alzato notevolmente, complica le operazioni per entrambi i giocatori, ma il livello medio è alto, ora anche il piemontese è più sicuro nei suoi turni di battuta e il set scorre via rapido. Sonego sul 5-4 per la prima volta nell’incontro arriva ai vantaggi in risposta, molto aggressivo in risposta e un paio di errori di Berrettini, uno grave. Con un’altra accelerazione di rovescio, con zero margine ma efficace, Lorenzo si procura la prima palla break della partita, che è anche Set Point! Matteo è solido: seconda di servizio molto carica e diritto lungo lungo perfetto. 5 pari. Calato Berrettini al servizio nel rush finale del set, commette un doppio fallo e concede qualcosa, ma si arriva al tiebreak. Matteo strappa subito un punto in risposta, quanto fa male quel back profondo che salta pochissimo… Gran reazione di Lorenzo, spara un gran passante in corsa (l’attacco di Berrettini non era però molto profondo). 1 pari. Si ributta avanti con coraggio Matteo, stavolta il lob-passante di “Sonny” è lungo. Lorenzo sbaglia un diritto in scambio dal centro, ha cercato troppo angolo e la palla gli scappa via, fretta cattiva consigliera. 3-2 e servizio Berrettini. Stavolta Matteo sfonda col diritto, si gira 4-2. La lotta di Sonego gli vale un altro punto in risposta, belle difese. 4-3, 4 pari e 5-4 Sonego, score ribaltato. Matteo si aggrappa al pezzo forte, la battuta e poi un gran diritto, 6-5. Match Point Berrettini! Se lo gioca con la 2a Lorenzo… No! Doppio fallo… mamma mia, che brutta chiusura di un set combattuto e di qualità. Bell’abbraccio tra i due, Matteo torna in semifinale in un torneo ATP, aspetta il vincente di Vukic – Navone.

Berrettini – Sonego



ATP Marrakech Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 7 Lorenzo Sonego [4] Lorenzo Sonego [4] 3 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 L. Sonego 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Le statistiche mostrano una partita combattuta tra i due italiani, con Berrettini che ha ottenuto una vittoria di misura. Il romano ha avuto una prestazione eccellente al servizio, con una percentuale altissima di prime di servizio (81%) e di punti vinti sulla prima (84%). Inoltre, Berrettini ha salvato l’unica palla break affrontata. Sonego, invece, pur servendo bene, ha faticato maggiormente sulla seconda di servizio, vincendo solo il 53% dei punti. In risposta, Berrettini è stato più efficace, vincendo il 31% dei punti rispetto al 24% di Sonego e convertendo l’unica palla break avuta a disposizione. Nel complesso, Berrettini si è aggiudicato il 55% dei punti totali contro il 45% di Sonego, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di sfruttare le poche occasioni concesse dall’avversario.