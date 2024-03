Semifinali stellari al Match Ball Firenze (venerdi 29 marzo alle 10 e 11,30)

Siamo alle semifinali del torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2024 con montepremi di 25.610 euro, valido come 46ª edizione dei Campionati Toscani Assoluti che si sta svolgendo al Match Ball Firenze Country Club con il supporto degli Assi Firenze e di Valleverde. Saranno due sfide davvero stellari quelle in programma al circolo di Bagno a Ripoli con inizio alle 10 e alle 11,30.. Il numero uno del tabellone Riccardo Bonadio, che nei quarti ha sconfitto 64 64 Samuele Pieri (2.2), affronterà Stefano Baldoni (4) che ha prevalso 62 62 su Filippo Alberti (2.4). Nella parte bassa Luigi Sorrentino dopo aver eliminato il numero tre Manuel Mazza sconfigge Gian Matias Di Natale 76 63 ed ora affronterà per il pass della finale Filippo Romano (2.3) che in una partita fiume ha avuto la meglio 46 76 64 su Emanuele Mazzeschi 2.3. Nel femminile giunge alle semifinali la seconda favorita Maria Vittoria Viviani ma l’atleta del Ct Grosseto ha dovuto faticare più del previsto per sconfiggere Emma Ottavia Ghirardato con il match che si è concluso 46 61 63 dopo più di 2 ore di gioco. Conquista il penultimo atto del torneo anche la quarta favorita Camilla Gennaro 2.3 che supera 62 75 Melania Delai 2.3. La numero uno Anastasia Piangerelli è entrata in campo in tarda serata contro Elena Bocchi. mentre l’altro quarto di finale vedeva di fronte Anastasia Bertacchi (Tc Italia) ed Emma Martellenghi (Tc Park Calenzano) L’ingresso al Match Ball Firenze è libero