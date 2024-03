Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio dei Quarti maschili e Semifinali femminili. Rybakina e Collins si sfideranno per il titolo (Video)

Elena Rybakina, finalista del WTA 1000 di Miami nel 2023, ha confermato questo giovedì il suo ritorno alla finale del torneo, puntando a realizzare ciò che non è riuscita a fare un anno fa — perdendo contro Petra Kvitova nella finale. La kazaka di 24 anni gioca la sua quinta finale in un torneo di questa categoria, la seconda nel 2024, dopo aver perso quella di Doha.

In una semifinale straordinaria, Rybakina, numero quattro del mondo, ha battuto la bielorussa Victoria Azarenka, numero 28 WTA, ex numero uno del ranking e tre volte vincitrice di questo torneo, con il punteggio di 6-4, 0-6 7-6(2), in un incontro di 2 ore e 33 minuti caratterizzato da un secondo set insolito, dove Rybakina ha vinto solo cinque punti! La campionessa di Wimbledon 2022 attende l’americana Danielle Collins.

Danielle Collins, infatti, che a gennaio ha annunciato che il 2024 sarà la sua ultima stagione, continua a mostrare il miglior tennis della sua vita e questo giovedì sera si è qualificata per la prima volta nella sua carriera alla finale di un WTA 1000, al Miami Open, il torneo della sua natale Florida. L’americana, che vanta già una finale del Grand Slam nel suo palmarès (Australian Open 2022), raggiunge così la sua prima finale in un torneo WTA 1000.

Nelle semifinali, la 30enne, numero 53 del mondo, ha offerto un’altra esibizione perfetta sconfiggendo la russa Ekaterina Alexandrova, numero 16 WTA, con il punteggio di 6-3 6-2, in 1 ora e 17 minuti. Collins ha creato 12 occasioni di break, riuscendo a convertirne quattro. Nella finale, si confronterà con la kazaka Elena Rybakina, numero quattro del mondo, nel loro quinto incontro diretto. Rybakina guida il confronto testa a testa sul 3-1 e ha vinto l’unico incontro giocato quest’anno, al secondo turno del WTA 500 di Abu Dhabi.

