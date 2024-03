Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Martedì 26 Marzo 2024. In campo Arnaldi poi Sinner…..

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Dominik Koepfer vs [3] Daniil Medvedev

2. [27] Victoria Azarenka vs Yulia Putintseva (non prima ore: 19:00)

3. [1] Carlos Alcaraz OR Gael Monfils vs [23] Lorenzo Musetti OR [16] Ben Shelton (non prima ore: 20:30)

4. [8] Maria Sakkari vs [4] Elena Rybakina (non prima ore: 00:00)

5. [4] Alexander Zverev vs [15] Karen Khachanov (non prima ore: 01:30)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tomas Machac vs Matteo Arnaldi

2. [7] Casper Ruud vs [22] Nicolas Jarry

3. Christopher O’Connell vs [2] Jannik Sinner

4. [11] Grigor Dimitrov OR Yannick Hanfmann vs [28] Sebastian Korda OR [8] Hubert Hurkacz (non prima ore: 20:30)

5. [9] Alex de Minaur vs Fabian Marozsan (non prima ore: 00:00)

6. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs [ALT] Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Ashlyn Krueger / Sloane Stephens vs [OSE] Linda Noskova / Xiyu Wang

2. Asia Muhammad / Alycia Parks vs A. Kalinina / D. Yastremska or N. Melichar-Martinez / E. Perez (non prima ore: 17:30)

3. Xinyu Wang / Saisai Zheng vs [OSE] Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva

4. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

5. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [Alt] John-Patrick Smith / Sem Verbeek

6. Marcelo Melo / Edouard Roger-Vasselin vs Christopher Eubanks / Ben Shelton