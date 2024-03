Matteo Arnaldi batte Shapovalov e vola agli ottavi del Miami Open. Prima volta in un Masters 1000

Matteo Arnaldi si qualifica per gli ottavi di finale del Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, battendo il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3, 7-6(7). Il giovane tennista sanremese raggiunge così Jannik Sinner nella fase finale del torneo, che si sta disputando all’Hard Rock Stadium di Miami.

Arnaldi ha dimostrato solidità e concentrazione durante tutto l’incontro, nonostante un breve stop per pioggia nel primo set e un momento di difficoltà nel servire per il match sul 5-4 del secondo parziale. L’azzurro ha chiuso con 21 vincenti e 21 gratuiti, contro i 19 vincenti e 14 gratuiti del suo avversario. Decisivi i 26 punti diretti al servizio e i 50 punti ottenuti negli scambi da fondo.

Nel primo set Matteo piazzava il break nel sesto gioco (sul 3 a 2) e dopo aver annullato nel game successivo (dal 15-40) tre palle break riusciva a tenere il turno di battuta prima di chiudere due game più avanti la frazione per 6 a 3 dopo aver tenuto a 30 (dal 15-30) l’ultimo game di battuta del parziale.

Nel secondo set, Arnaldi si è trovato a fronteggiare la reazione di Shapovalov, che ha recuperato il break di svantaggio sul 5-4 e ha trascinato il parziale al tie-break. Qui, l’azzurro ha saputo mantenere la calma e, dopo aver annullato un set point, ha chiuso l’incontro al secondo match point utile.

Per Arnaldi si tratta del primo ottavo di finale in un Masters 1000, un traguardo importante per il ventunenne ligure, che ora attende il ceco Tomas Machac che ha sconfitto l’ex numero 1 del mondo Andy Murray al tiebreak del terzo set.

La vittoria di Arnaldi conferma il buon momento del tennis italiano, che può contare su una nuova generazione di talenti in grado di ben figurare anche nei tornei più prestigiosi del circuito ATP. Il risultato odierno rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita del giovane azzurro, che si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo nel panorama tennistico internazionale.

ATP Miami Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 7 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 3 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Shapovalov 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

Arnaldi (🇮🇹) vs Shapovalov (🇨🇦)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 287 vs 272

– Aces: 5 vs 5

– Double Faults: 2 vs 0

– First Serve: 44/73 (60%) vs 35/59 (59%)

– 1st Serve Points Won: 32/44 (73%) vs 28/35 (80%)

– 2nd Serve Points Won: 18/29 (62%) vs 12/24 (50%)

– Break Points Saved: 3/4 (75%) vs 0/2 (0%)

– Service Games Played: 11 vs 10

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 7/35 (20%) vs 12/44 (27%)

– 2nd Serve Return Points Won: 12/24 (50%) vs 11/29 (38%)

– Break Points Converted: 2/2 (100%) vs 1/4 (25%)

– Return Games Played: 10 vs 11

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 9/13 (69%) vs 20/33 (61%)

– Winners: 21 vs 19

– Unforced Errors: 21 vs 14

– Service Points Won: 50/73 (68%) vs 40/59 (68%)

– Return Points Won: 19/59 (32%) vs 23/73 (32%)

– Total Points Won: 69/132 (52%) vs 63/132 (48%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 214 km/h (132 mph) vs 219 km/h (136 mph)

– 1st Serve Average Speed: 189 km/h (117 mph) vs 201 km/h (124 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 160 km/h (99 mph) vs 169 km/h (105 mph)





Marco Rossi