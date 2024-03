Da Miami: Parlano Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini (Sintesi video)

Jannik Sinner: “Per essere una prima partita del torneo è andata bene . Ieri sapevamo che si rischiava di non finire la partita, mentalmente ero preparato. La giornata però è stata lunga, poi quando ci hanno dato l’ok per andar via non ho più pensato al tennis. E’ importante non pensarci sempre. Oggi sono stato molto attento, ho fatto quello che andava fatto e mi sono sentito meglio di ieri. E’ stata una prestazione molto positiva, posso essere contento”.

Qui è difficile giocare i primi turni , venendo da Indian Wells si trovano delle condizioni decisamente diverse. Oggi in poche ore abbiamo avuto la pioggia, il sole, poi c’era tanta umidità. Ovviamente siamo preparati, ma il corpo ha bisogno di tempo per adattarsi. Il campo, invece, mi piace molto perché è più veloce.

Mangio con il mio team, facciamo delle belle passeggiate e appena arrivato a Miami ne ho approfittato per andare in spiaggia, cosa che non avevo mai fatto in passato. Cerco di fare cose nuove e mi piace, ovviamente la prestazione in campo è la cosa principale, sono qui per questo. Giochiamo a tennis tutti i giorni quindi a volte fare cose diverse sempre legate allo sport fa bene.

Sarà la prima volta all’aperto con Griekspoor; la palla rimbalza di più, dovrò fare attenzione perché lui gioca bene e serve altrettanto bene. E’ un giocatore aggressivo e sa far tutto molto bene. Dovrò fare attenzione, ma queste sfide mi piacciono…. sono le partite che mi fanno vedere a che punto sono”.

Matteo Arnaldi: “Qui un anno fa ho giocato una delle partite più brutte, volevo rifarmi. Da Acapulco sto giocando bene, ci sono ancora cose da migliorare ma sono arrivato qui in buone condizioni. Ho vinto un buon primo match e anche oggi sono stato solido. La chiave è stata giocare tutti i punti, mettergli pressione e non farlo scappar via… questo ha fatto la differenza. Sono stato attento in tutti i passaggi importanti del match anche se non è mai facile affrontare giocatori del genere che non ti danno ritmo, a volte tirano forte, a volte piano, e provano sempre a rompere il ritmo. Ma io vado per la mia strada, vado dritto e non vedo mai quello che accade dall’altra parte della rete.

L’anno scorso ho fatto un bel salto di qualità, sono salito tanto in classifica e sono passato dai challenger agli Atp. Ma non si può parlare di conferme, non ho fatto cose assurde … forse se vinci due Slam, forse se sei Djokovic puoi parlare di conferme. Io no. Quest’anno voglio salire e migliorare ancora. Ci saranno momenti difficili, come già accaduto a Delray Beach e a Los Cabos, ma devo continuare a crederci e a lavorare con il mio team e i frutti si vedranno”.

L’ho affrontato a Parigi Shapovalov, nel mio primo Slam. Questa volta sarà tutto diverso. E’ ostico e sta tornando ad alti livelli. Per certi versi è simile a Bublik, a momenti gioca benissimo poi ha delle pause. Cercherò di fare una partita simile e stare attento a sfruttare i momenti importanti del match”.

Flavio Cobolli: “Oggi sono mancate le energie e la lucidità nei momenti importanti, specialmente nel terzo set. Essere qui da più di un mese e mezzo, per la prima volta nella mia carriera, si fa sentire. Il rammarico più grande è nel primo set, lui non stava giocando bene e io potevo fare di più. Forse è stato il set peggiore. Complessivamente però è stata una buona partita, sono riuscito sempre a ribaltare le situazioni e sono contento di questo aspetto, vuol dire che ci credo sempre e che lotto fino alla fine. Sono soddisfatto e convinto di quello che sto facendo, devo continuare su questa strada e sono certo che raggiungerò nuovi traguardi”.

Sono contento di tornare sulla terra rossa. Per la prima volta ho giocato così a lungo sul cemento e, anche se è stato utile e i miglioramenti sono stati evidenti, sono felice di tornare sulla terra. Ora un paio di giorni di riposo, riprenderò gli allenamenti al Parioli e farò tutto il calendario sul rosso”.

Manca pochissimo al nostro amato torneo di Roma. Non vedo l’ora, anche perché per la prima volta lo giocherò da ‘partecipante vero’. Essere in tabellone al Foro Italico con mia classifica mi rende orgoglioso. Spero di fare un bel torneo e di sentire il tifo del pubblico… spero di portare un pezzo di Curva Sud”.

Jasmine Paolini: “Oggi è andata nettamente meglio di ieri . Lei è una tennista insidiosa, fa giocare tante palle e sta esprimendo un gran tennis. Oggi sono entrata in campo più convinta, avevo ben chiaro in testa quello che dovevo fare. Sapevo di dover spingere, imporre il mio gioco e di dover aprire di più il campo. Ho fatto pochi errori e sono contenta.

Qui le condizioni cambiano sempre velocemente e non è facile. Ieri ero molto nervosa, siamo arrivati al circolo alle 8 del mattino e abbiamo giocato il primo punto alle 5 del pomeriggio. Inoltre ero molto negativa, forse più di quello che avrei dovuto, ero nervosa e ho fatto tanti errori. Oggi è andata molto, molto meglio”.

Non credo sia un caso che la prima vittoria a Miami sia arrivata proprio quest’anno. Qui in passato ho sempre fatto fatica. Sono felice di questa prima partita e felice di avere davanti a me una nuova sfida e nuovi obiettivi da inseguire.

Un po’ più di attenzione intorno a me c’è, è bello e cerco di godermela. Voglio pensare solo alle cose positive e non mettermi ulteriore pressione o ansia. Mi sto godendo il momento, sono serena, la vivo divertendomi”.

Ci siamo già affrontate in due occasioni e ho perso con la Navarro , ora la conosco meglio. Devo entrare in campo con le idee chiare, devo prendere l’iniziativa anche perché sono convinta che sarà fondamentale…. chi prenderà l’iniziativa per prima e limiterà al massimo gli errori alla fine la vincerà. Lei è un’ottima tennista, ha un bel dritto arrotato, il rovescio è piatto e sa spingerlo benissimo, inoltre si muove bene. Sarà un test difficile, ma sono felice di potermela giocare”.