Masters 1000 Miami: Matteo Arnaldi doma Bublik ed accede al terzo turno. Sfiderà Denis Shapovalov che ha eliminato Tsitsipas

Il tennista italiano Matteo Arnaldi ha superato il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024, battendo il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 19 minuti di gioco. L’azzurro classe 2001 ha dimostrato solidità e cinismo nell’approfittare delle opportunità concesse dal suo avversario.

In avvio di partita, Bublik sembrava concentrato e si è portato in vantaggio con un break nel primo set (per 2 a 1). Tuttavia, Arnaldi ha saputo reagire prontamente, recuperando il break grazie all’aggressività in risposta e al doppio fallo commesso dal kazako impattando sul 2 pari. Il set è proseguito senza particolari scossoni fino al 5-4 per l’italiano, momento in cui Bublik ha iniziato a mostrare difficoltà al servizio. Arnaldi ha sfruttato l’occasione, chiudendo il primo set sul 6-4 con un’efficace volée a rete dopo che Bublik aveva commesso precedentemente nel game due doppi falli.

Nel secondo set, il kazako ha ceduto subito il servizio e progressivamente è uscito dalla partita. Arnaldi ha colto l’opportunità per chiudere agevolmente il match con un netto 6-1.

Con questa vittoria, Matteo Arnaldi, attuale numero 38 del ranking ATP, si qualifica per il terzo turno del torneo, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov, che a sorpresa ha eliminato in due set il greco Stefanos Tsitsipas. Il giovane tennista sanremese, numero 3 d’Italia, continua così il suo promettente percorso nel Masters 1000 di Miami 2024.

ATP Miami Alexander Bublik [17] Alexander Bublik [17] 4 1 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Bublik (🇰🇿) vs Arnaldi (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 207 vs 274

– Aces: 5 vs 6

– Double Faults: 5 vs 2

– First Serve: 35/59 (59%) vs 36/62 (58%)

– 1st Serve Points Won: 24/35 (69%) vs 27/36 (75%)

– 2nd Serve Points Won: 7/24 (29%) vs 13/26 (50%)

– Break Points Saved: 4/8 (50%) vs 4/5 (80%)

– Service Games Played: 8 vs 9

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 9/36 (25%) vs 11/35 (31%)

– 2nd Serve Return Points Won: 13/26 (50%) vs 17/24 (71%)

– Break Points Converted: 1/5 (20%) vs 4/8 (50%)

– Return Games Played: 8 vs 9

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 4/10 (40%) vs 16/21 (76%)

– Winners: 12 vs 21

– Unforced Errors: 14 vs 12

– Service Points Won: 31/59 (53%) vs 40/62 (65%)

– Return Points Won: 22/62 (35%) vs 28/59 (47%)

– Total Points Won: 53/121 (44%) vs 68/121 (56%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 225 km/h (139 mph) vs 216 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 199 km/h (123 mph) vs 196 km/h (121 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 162 km/h (100 mph) vs 163 km/h (101 mph)





Marco Rossi