Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Carlos Alcaraz senza alcun problema. Out 4 teste di serie nella top 15. Fuori la n.2 del mondo Aryna Sabalenka (Video)

LiveTennis TV – Quando il talento supera la volontà_ Federer e l'Involontaria magia al Ping-Pong

numero due del mondo e prima testa di serie dell’ATP Masters 1000 di Miami, ha dato seguito al titolo vinto a Indian Wells entrando nel nuovo torneo con una vittoria schiacciante, ripetendo il successo ottenuto nel suo primo Masters 1000 nel 2022.In un duello tutto spagnolo, che ha avuto l’onore della sessione serale, Carlitos ha prevalso sul connazionale Roberto Carballes Baena, di dieci anni più anziano, con il punteggio di 6-2 6-1, in un incontro in cui l’atleta più esperto dei due non ha affatto giocato male. Alcaraz attende ora di sfidare il francese Gael Monfils o l’australiano Jordan Thompson per determinare il suo avversario al terzo turno.

L’Open di Miami ha vissuto gli ultimi giorni di follia a causa delle forti piogge che hanno ritardato tutto il programma degli incontri e, non appena ha smesso di piovere… sono arrivate le sorprese. Nella fase finale della giornata di sabato, quattro tenniste della top 15 sono state eliminate (sebbene in turni diversi) nel WTA 1000 della Florida, che ora presenta un tabellone completamente aperto!

Aryna Sabalenka, numero due del mondo e attraverso un momento molto difficile nella sua vita, ha subito la sconfitta più rilevante di tutte, cadendo al terzo turno contro l’ucraina Anhelina Kalinina (36ª) con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-1, in quella che è solamente la seconda vittoria della tennista ucraina contro una giocatrice della top 5. Ma non è stata l’unica: Ons Jabeur (6ª WTA), già al secondo turno, Jelena Ostapenko (10ª) e Beatriz Haddad Maia (13ª), entrambe al terzo turno, sono state eliminate! La tunisina ha perso contro la russa Elina Avanesyan (65ª) per 6-1, 4-6, 6-3; la lettone è stata superata dalla russa Anna Kalinskaya (25ª) in modo schiacciante, con il punteggio di 6-3 6-1 in poco più di un’ora; e la brasiliana ha ceduto in modo evidente per la seconda volta nell’ultimo mese contro la britannica Katie Boulter (30ª), con il punteggio di 6-2 6-3.

Solo Elena Rybakina, quarta della WTA e campionessa in carica, è riuscita a sfuggire alla debacle… ma a fatica! La kazaka, che ha saltato Indian Wells per malattia ed è stata una settimana senza allenarsi, ha battuto al terzo turno l’americana Taylor Townsend, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-7(3), 6-4.

In un incontro che ha preso il via con un ritardo superiore alle quattro ore a causa delle avverse condizioni meteorologiche, Thiago Wild ha fatto ritorno al complesso del Miami Open per sfidare Taylor Fritz nel match d’esordio dell’americano nel torneo. Superate le qualificazioni, il tennista del Paraná ha proseguito con determinazione, registrando un punteggio di 6-3 6-4 e conquistando la sua quarta vittoria contro un giocatore classificato nella top 20.

Nel primo set, Thiago non ha lasciato spazio a Fritz nei suoi turni di servizio. Questo perché il brasiliano ha ceduto soltanto quattro punti sul proprio servizio e ha sfruttato l’unica opportunità di break del set mentre l’americano era al servizio sul 3-4. Senza concedere ulteriori punti, Wild ha mantenuto il suo servizio a zero, chiudendo il set 6-3 in soli 30 minuti.

Mantenendo un’alta intensità all’inizio del secondo set, il brasiliano ha rinnovato la pressione sul servizio dell’avversario in un game nel quale Fritz si trovava in vantaggio 40-15, riuscendo poi a realizzare il primo break. Il primo momento di difficoltà al servizio per Wild si è verificato sul 4-3, ma è riuscito a annullare una palla break e ha confermato il gioco con un ace. Con grande concentrazione, il giocatore del Paraná ha continuato a esercitare pressione sull’avversario, guadagnando un vantaggio di 15-30 e arrivando al primo match point con un colpo vincente di risposta! L’americano è riuscito a tenersi in gioco confermando il suo servizio, ma poi Thiago ha servito bene per il match, chiudendo la partita con un 6-4.

Nel terzo turno, il giocatore del Paraná attende ora di scoprire chi emergerà vincitore dal confronto tra Nicolas Jarry, attualmente 22º testa di serie, e Jack Draper.

Masters e WTA 1000 Miami (USA) 🇺🇸 – 2° Turno, cemento

1. [Q] Thiago Seyboth Wildvs [12] Taylor Fritz

2. [Q] Andrea Vavassori vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 17:00)



3. Naomi Osaka vs [15] Elina Svitolina (non prima ore: 18:00)



4. [1] Iga Swiatek vs Camila Giorgi



5. [1] Carlos Alcaraz vs Roberto Carballes Baena (non prima ore: 00:00)



6. [32] Anhelina Kalinina vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 01:30)



Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lin Zhu vs [5] Jessica Pegula



2. [PR] Denis Shapovalov vs [10] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 17:00)



3. Marton Fucsovics vs [3] Daniil Medvedev



4. Alexander Shevchenko vs [8] Hubert Hurkacz



5. [4] Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime



6. [Q] Taylor Townsend vs [4] Elena Rybakina (non prima ore: 00:00)



Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [31] Leylah Fernandez vs [Q] Emiliana Arango



2. Andy Murray vs [29] Tomas Martin Etcheverry (non prima ore: 17:00)



3. Elina Avanesyan vs [6] Ons Jabeur



4. [24] Katie Boulter vs [11] Beatriz Haddad Maia



5. [WC] Martin Landaluce vs [16] Ben Shelton



6. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Cristina Bucsa / Alexandra Panova



Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Christopher O’Connell vs [21] Frances Tiafoe



2. Sloane Stephens vs [19] Sorana Cirstea (non prima ore: 17:00)



3. [7] Casper Ruud vs Luca Van Assche



4. Daniel Evans vs [31] Christopher Eubanks



5. Gael Monfils vs [33] Jordan Thompson



Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Tommy Paul vs [WC] Martin Damm



2. [10] Daria Kasatkina vs [Q] Claire Liu (non prima ore: 17:00)



3. [7] Qinwen Zheng vs [27] Victoria Azarenka



4. Xinyu Wang vs [17] Madison Keys



5. Yulia Putintseva vs [LL] Greet Minnen



Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [25] Tallon Griekspoor vs Alex Michelsen



2. [17] Alexander Bublik vs Matteo Arnaldi (non prima ore: 17:00)



3. [28] Sebastian Korda vs [Q] Roberto Bautista Agut



4. [23] Lorenzo Musetti vs Roman Safiullin



5. [11] Grigor Dimitrov vs Alejandro Tabilo



Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Nicolas Jarry vs Jack Draper



2. [23] Caroline Garcia vs Viktoriya Tomova (non prima ore: 17:00)



3. [8] Maria Sakkari vs [28] Dayana Yastremska



4. [22] Anna Kalinskaya vs [9] Jelena Ostapenko



5. Laslo Djere vs [15] Karen Khachanov



Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [12] Jasmine Paolini vs [Q] Katie Volynets



2. [30] Anastasia Potapova vs Danielle Collins



3. [Q] Maria Timofeeva vs [26] Linda Noskova



4. Anna Danilina / Shuai Zhang vs [8/OSE] Laura Siegemund / Yifan Xu



5. Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu vs [7] Demi Schuurs / Luisa Stefani



Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dominik Koepfer vs [18] Sebastian Baez



2. [WC] Juncheng Shang vs [27] Alejandro Davidovich Fokina



3. [30] Cameron Norrie vs Flavio Cobolli



4. [20] Francisco Cerundolo vs Sebastian Ofner



5. Yannick Hanfmann vs [19] Adrian Mannarino



