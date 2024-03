Reso noto il Calendario ATP 2025. Ecco tutti i tornei mese per mese. Salta il torneo dell’Estoril?

L’ATP ha ufficialmente annunciato il calendario del Tour ATP per l’anno 2025, promettendo una stagione ricca di eventi di alto livello e un totale di 60 tornei distribuiti in 29 paesi. La prossima stagione si caratterizza per l’espansione degli eventi top-tier e introduce alcune novità e miglioramenti significativi che promettono di elevare ulteriormente l’esperienza per gli appassionati di tennis in tutto il mondo.

Tra i punti salienti e gli aggiornamenti più importanti, troviamo l’ampliamento dei tornei ATP Masters 1000. In particolare, il National Bank Open Presentato da Rogers e il Cincinnati Open si espanderanno a eventi di 12 giorni nel 2025. Questa mossa allinea sette dei nove eventi ATP Masters 1000 al formato di 12 giorni, seguendo l’espansione degli Internazionali BNL d’Italia, del Mutua Madrid Open e del Rolex Shanghai Masters avvenuta nel 2023.

La stagione 2025 vedrà anche un incremento del numero di eventi ATP 500, che passeranno da 13 a 16, grazie agli upgrade recentemente annunciati del Dallas Open, del Qatar ExxonMobil Open (Doha) e del BMW Open (Monaco). L’introduzione di ulteriori settimane con eventi ATP 500 organizzati contemporaneamente mira a mettere maggiormente in risalto questa categoria e a creare una narrazione più consolidata per i tifosi.

Gli eventi clou di fine stagione includeranno la quinta edizione delle Nitto ATP Finals ospitate a Torino, la terza edizione delle Next Gen ATP Finals presentate da PIF a Gedda, e le Davis Cup Finals. Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, ha dichiarato: “La prossima stagione vedrà ulteriori miglioramenti al prodotto premium del Tour ATP attraverso un calendario ottimizzato. La scorsa stagione abbiamo aperto nuove strade, accogliendo un record di cinque milioni di tifosi presenti ai nostri eventi. Questo è solo un indicatore di quanto positivamente stia andando lo sport, e crediamo che ci sia ancora un incredibile potenziale da sbloccare.”

Tra le altre modifiche notevoli al calendario 2025, figurano lo spostamento dell’Hamburg Open (ATP 500) da luglio a maggio (come qualche decennio fa), la ricollocazione dell’evento Cordoba Open (ATP 250) a Maiorca, in preparazione ai Championships, Wimbledon, e la riprogrammazione del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (Los Cabos, ATP 250) da febbraio a luglio.

A seguito delle molteplici modifiche al calendario, il torneo dell’ Estoril, che non detiene una membership ATP ma che opera sotto una licenza ATP dal 2015, non figura attualmente nel calendario. Dopo molti anni di collaborazione di successo, l’ATP e il torneo continuano ad esplorare tutte le possibilità per cercare una soluzione affinché l’evento molto apprezzato possa avere luogo nel 2025 e negli anni a venire.

Ecco un riepilogo del calendario ATP 2025 settimana per settimana

GENNAIO

Wk 1: 🇦🇺 United Cup (Perth, Sydney), 🇭🇰 Hong Kong Tennis Open, Brisbane International 🇳🇿

Wk 2: 🇦🇺 Adelaide International, 🇳🇿 ASB Classic (Auckland)

Wk 2-4: 🇦🇺 Australian Open (Melbourne)

Wk 5: 🇫🇷 Open Sud de France (Montpellier), Davis Cup

FEBBRAIO

Wk 6: 🇺🇸 Dallas Open, 🇳🇱 ABN AMRO Open (Rotterdam)

Wk 7: 🇺🇸 Delray Beach Open, 🇦🇷 Argentina Open (Buenos Aires), 🇫🇷 Open 13 Provence (Marseille)

Wk 8: 🇶🇦 Qatar ExxonMobil Open (Doha), 🇧🇷 Rio Open (Rio de Janeiro),

WK 9: 🇲🇽 Abierto Mexicano Telcel (Acapulco), 🇨🇱 Chile Open (Santiago), 🇦🇪 Dubai Tennis Championships,

MARZO

Wk 10-11: 🇺🇸 BNP Paribas Open (Indian Wells)

Wk 12-13: 🇺🇸 Miami Open

Wk 14: 🇺🇸 U.S. Men’s Clay Court Championship (Houston), 🇷🇴 Tiriac Open (Bucharest), 🇲🇦 Grand Prix Hassan II (Marrakech)

APRILE

Wk 15: 🇲🇨 Monte-Carlo Masters

Wk 16: 🇩🇪 BMW Open (Munich), 🇪🇸 Barcelona Open

Wk 17-18: 🇪🇸 Madrid Open

MAGGIO

Wk 19-20: 🇮🇹 Internazionali BNL d’Italia (Rome)

Wk 21: 🇨🇭 Geneva Open, 🇩🇪 Hamburg Open

Wk 22-23: 🇫🇷 Roland Garros (Paris)

GIUGNO

Wk 24: 🇩🇪 BOSS Open (Stuttgart), 🇳🇱 Libema Open (‘s-Hertogenbosch)

Wk 25: 🇬🇧 Queen’s Club Championships (London), 🇩🇪 Halle Open

Wk 26: 🇬🇧 Eastbourne International, 🇪🇸 Mallorca Championships

Wk 27-28: 🇬🇧 Wimbledon (London)

LUGLIO

Wk 29: 🇸🇪 Swedish Open (Båstad), 🇨🇭 Swiss Open (Gstaad), 🇲🇽 Los Cabos Open

Wk 30: 🇦🇹 Generali Open (Kitzbühel), 🇭🇷 Croatia Open (Umag), 🇺🇸 Citi Open (Washington)

Wk 31: 🇨🇦 Canada Masters (Toronto)

AGOSTO

Wk 32: 🇨🇦 Canada Masters (Toronto)

Wk 33-34: 🇺🇸 Cincinnati Masters

Wk 34: 🇺🇸 Winston-Salem Open

Wk 35-36: 🇺🇸 US Open (New York)

SETTEMBRE

Wk 37: 🇨🇳 Zhuhai Championships, 🇨🇳 Chengdu Open, 🇺🇸 Laver Cup (San Francisco)

Wk 38: 🇯🇵 Japan Open (Tokyo), 🇨🇳 China Open (Beijing),

OTTOBRE

Wk 39-40: 🇨🇳 Shanghai Masters

Wk 41: 🇧🇪 European Open (Antwerp), 🇸🇪 Stockholm Open, 🇰🇿 Almaty Open

Wk 42: 🇨🇭 Swiss Indoors (Basel), 🇦🇹 Vienna Open

Wk 43: 🇫🇷 Paris Masters

NOVEMBRE

Wk 45: 🇫🇷 Moselle Open (Metz), 🇪🇸 Gijon Open

Wk 46: 🇮🇹 ATP Finals (Turin)

Wk 47: Finali di Coppa Davis

Dicembre 2025

Settimana 51: TBD, Jeddah – Next Gen ATP Finals





Marco Rossi