Landaluce, prima vittoria ATP a Miami per il 18enne

Quando il Miami Open ha annunciato le wild card per il main draw, gran parte degli addetti ai lavori sono rimasti perplessi. Che Nishikori, storico prodotto della IMG Academy (proprietaria dalla data in calendario) potesse ricevere un invito era nell’ordine delle cose, vista la sua voglia di rientrare sul circuito, ma che altre due WC fossero assegnate a due giovanissimi come Blanch e Landaluce non era prevedibile ed è stato piuttosto criticato. Il 16enne Blanch ha disputato una partita discreta contro un tipo tosto come Machac, ma la vittoria del ceco non è mai stata in discussione e lo statunitense è parso assai indietro per il livello massimo della disciplina.

La sorpresa in positivo e quindi piccola vittoria degli organizzatori viene invece da Martin Landaluce, che nella serata di Miami ha vinto il suo primo match ATP in carriera contro il connazionale Jaume Munar. Il 18enne di Madrid, campione a US Open junior 2022 e da tempo pronosticato come nuova stella del tennis iberico, ha vinto contro il più esperto collega per 6-3 1-6 7-5, primo successo nel tour principale alla quarta partita disputata. Fisico migliorato, diritto potente e discreta aggressività, è piaciuto per come abbia tenuto nel terzo set, recuperando un break di svantaggio e finendo per battere Munar al foto finish.

Martin diventa anche il primo tennista nato nel 2006 a vincere una partita a livello Masters 1000 e secondo della sua classe d’età a vincere un match sul tour principale, dopo Fonseca (Rio 2024).

He will NEVER forget this moment 18-year-old Martin Landaluce rallies past Munar for his first-ever ATP win!!!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/Ef8pkHNl3q — ATP Tour (@atptour) March 22, 2024

Landaluce era uscito sconfitto nei suoi primi tre tentavi sul tour maggiore, contro Paul al 250 di Gijon, contro Gasquet al 1000 di Madrid e contro Daniel sulla terra di Umag. Nel caldo umido della serata della Florida ha ottenuto il primo successo, una piccola liberazione e grande iniezione di fiducia. Il madrileno ha mostrato segnali di crescita notevoli rispetto alle sue prime apparizioni, più consistente come spinta e anche più lucido nella selezione dei colpi. In una parola, a Miami è parso assai più “giocatore”.

Così il giovane spagnolo ha commentato a caldo la vittoria: “Sono molto felice adesso, è bellissimo vincere qui in un grande torneo, davanti alla mia famiglia, alla mia squadra… cercherò di godermi questo momento. È stata dura, è stata una battaglia con l’avversario ma anche contro me stesso, ero molto nervoso negli ultimi set, a tratti mi sentivo un fantasma. È stata dura, ma credo molto in me stesso”.

Landaluce al secondo turno avrà una prova del nove molto complicata: affronterà Ben Shelton, avversario totalmente diverso da Munar e uno dei tennisti più attesi dal pubblico locale.

Marco Mazzoni