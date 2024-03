A Miami di nuovo Sinner-Alcaraz? Quote da rivincita per l’azzurro dopo la sconfitta a Indian Wells (con tutti gli scontri diretti e quote degli incontri)

La strada spianata fino alla finale. Poi sarà il campo a decidere chi, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vincerà il Masters 1000 di Miami, ad appena due settimane dalla semifinale di Indian Wells. Lo spagnolo, dopo il secondo successo consecutivo in California, è il primo candidato nelle quote per il titolo in Florida, che gli permetterebbe di conquistare entrambi i trofei del Sunshine Double.

Il numero due al mondo è offerto vincente a 3, inseguito da Sinner a 3,50. Il terzo nome in lavagna è Daniil Medvedev, campione in carica e finalista in California pochi giorni fa, offerto a 6,50. Il russo, che lo scorso anno ha battuto proprio Sinner in finale, quest’anno potrebbe affrontare il numero uno italiano in semifinale. Dall’altro lato del tabellone dovrebbe essere impegnato in semifinale Sascha Zverev, in doppia cifra secondo gli esperti per la conquista del titolo, a 12. Più lontani gli altri: De Minaur a 16, Rune e Fritz a 20, Ruud a 25.

Quote e scontri diretti

1R Altmaier 🇩🇪 – Mayot 🇫🇷 0-0 1.75 2.08

1R Djere 🇷🇸 – Wong 🇨🇳 0-0 1.49 2.64

1R Auger Aliassime 🇨🇦 – Walton 🇦🇺 0-0 1.23 4.20

1R Tabilo 🇨🇱 – Nakashima 🇺🇸 0-0 2.36 1.59

1R Ofner 🇦🇹 – Nishikori 🇯🇵 0-0 1.66 2.23

1R Kovacevic 🇺🇸 – Marozsan 🇭🇺 0-0 2.23 1.65

1R Sonego 🇮🇹 – Evans 🇬🇧 3-0 1.67 2.21

1R Nava 🇺🇸 – Bautista-Agut 🇪🇸 0-0 2.29 1.62

1R Muller – Kwon 🇰🇷 0-0 1.44 2.79

1R Ruusuvuori 🇫🇮 – Hanfmann 🇩🇪 0-1 1.30 3.56

1R Landaluce 🇪🇸 – Munar 🇪🇸 0-0 2.59 1.50

1R Safiullin 🇷🇺 – Schwartzman 🇦🇷 0-0 1.34 3.28

1R Popyrin 🇦🇺 – Diaz Acosta 🇦🇷 0-0 1.52 2.52

1R Galan 🇨🇴 – Shevchenko 🇺🇦 0-0 2.38 1.58

1R Vukic 🇦🇺 – Carballes Baena 🇪🇸 1-0 1.33 3.37

1R Lajovic 🇷🇸 – Monfils 🇫🇷 0-2 3.33 1.33

2R Koepfer 🇩🇪 – Baez 🇦🇷 0-0 1.65 2.22

2R Griekspoor 🇳🇱 – Michelsen 🇩🇰 0-0 1.84 1.97

2R Bublik 🇰🇿 – Arnaldi 🇮🇹 0-0 1.80 2.02

2R Paul 🇺🇸 – Damm 🇨🇿 0-0 1.10 7.08

2R Shang 🇨🇳 – Davidovich Fokina 🇪🇸 0-0 2.27 1.62

2R Murray 🇬🇧 – Etcheverry 🇦🇷 1-2 1.66 2.21

2R Vavassori 🇮🇹 – Sinner 🇮🇹 0-0 13.94 1.03

2R Fucsovics 🇭🇺 – Medvedev 🇷🇺 1-4 5.96 1.13

2R Seyboth Wild 🇧🇷 – Fritz 🇺🇸 0-0 4.79 1.18

2R Norrie 🇬🇧 – Cobolli 🇮🇹 0-0 1.35 3.20

2R Rublev 🇷🇺 (5) – Machac 🇨🇿 0-0 1.25 3.94

2R O’Connell 🇦🇺 – Tiafoe 🇺🇸 (21) 0-0 2.66 1.48

2R Jarry 🇨🇱 (22) – Draper 🇬🇧 0-0 2.84 1.43

2R Shapovalov 🇨🇦 – Tsitsipas 🇬🇷 (10) 3-2 2.78 1.44

2R Humbert 🇫🇷 (14) – Van De Zandschulp 🇳🇱 2-0 1.24 4.10

2R Ruud 🇳🇴 (7) – Van Assche 🇧🇪 0-0 1.24 4.10

2R Parry 🇫🇷 – Haddad Maia 🇧🇷 (11) 2-0 2.36 1.59

2R Boulter 🇬🇧 (24) – Fruhvirtova 🇨🇿 0-0 1.54 2.48

2R Mertens 🇧🇪 (25) – Townsend 🇺🇸 0-0 1.56 2.43

2R Tsurenko 🇺🇦 – Minnen 🇧🇪 0-1 1.64 2.26

2R Kalinina 🇺🇦 (32) – Wozniacki 🇩🇰 0-0 3.07 1.38

2R Kalinskaya 🇷🇺 (22) – Wang 🇨🇳 0-0 1.49 2.62

2R Sakkari 🇬🇷 (8) – Yuan 🇨🇳 1-0 1.46 2.73

2R Samsonova 🇷🇺 (13) – Putintseva 🇰🇿 0-0 1.49 2.66

2R Siegemund 🇩🇪 – Ostapenko 🇱🇻 (9) 0-0 3.54 1.31

2R Shnaider 🇺🇦 – Keys 🇺🇸 (17) 0-0 2.02 1.79

2R Zheng 🇨🇳 (7) – Siniakova 🇨🇿 0-1 1.50 2.61

2R Saville 🇦🇺 – Yastremska 🇺🇦 (28) 3-0 1.74 2.10

2R Kudermetova 🇷🇺 (16) – Wang 🇨🇳 0-0 1.64 2.26

2R Stearns 🇺🇸 – Azarenka 🇧🇾 (27) 0-0 2.77 1.44

2R Tauson 🇩🇰 – Rybakina 🇰🇿 (4) 0-1 6.78 1.11

2R Paolini 🇮🇹 (12) – Volynets 🇺🇸 0-0 1.48 2.66

2R Osaka 🇯🇵 – Svitolina 🇺🇦 (15) 3-3 1.93 1.87

2R Hunter 🇦🇺 – Navarro 🇺🇸 (20) 0-0 3.61 1.29

2R Vekic 🇭🇷 – Alexandrova 🇷🇺 (14) 2-2 1.90 1.90

2R Garcia 🇫🇷 (23) – Tomova 🇧🇬 1-0 1.42 2.81

2R Gauff 🇺🇸 (3) – Podoroska 🇦🇷 0-0 1.07 9.03

2R Pavlyuchenkova 🇷🇺 (21) – Rogers 🇺🇸 0-0 1.21 4.36

2R Potapova 🇷🇺 (30) – Collins 🇺🇸 0-0 2.43 1.55

2R Fernandez 🇨🇦 (31) – Arango 🇨🇴 1-0 1.22 4.29

2R Kasatkina 🇷🇺 (10) – Liu 🇺🇸 1-0 1.36 3.15

2R Stephens 🇺🇸 – Cirstea 🇷🇴 (19) 2-2 1.77 2.05

2R Swiatek 🇵🇱 (1) – Giorgi 🇮🇹 1-1 1.03 14.04

2R Avanesyan 🇷🇺 – Jabeur 🇹🇳 (6) 0-0 2.99 1.39

2R Zhu 🇨🇳 – Pegula 🇺🇸 (5) 0-2 4.31 1.22

2R Timofeeva 🇷🇺 – Noskova 🇨🇿 (26) 0-0 3.42 1.32

2R Badosa 🇪🇸 – Sabalenka 🇧🇾 (2) 2-2 2.71 1.46

2R Rus 🇳🇱 – Kostyuk 🇺🇦 (29) 1-1 4.10 1.23