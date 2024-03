Da Miami: Jannik Sinner “Indipendentemente dai risultati ottenuti, mi sento cresciuto sia come giocatore sia come persona” (Video intervista)

Nonostante la fine del suo inizio di stagione impeccabile a opera di Carlos Alcaraz nelle semifinali di Indian Wells, Jannik Sinner non si perde d’animo e guarda con rinnovato entusiasmo verso il Miami Open 2024, dove figura come seconda testa di serie. L’evento, sponsorizzato da Itau, rappresenta per il ventiduenne italiano un palcoscenico ideale per ripartire con slancio.

“Ogni torneo è una nuova chance. E qui a Miami si presenta ancora l’opportunità di giocare un gran tennis” ha sottolineato Sinner durante la conferenza stampa pre-torneo di mercoledì. L’atleta, con un approccio umile ma determinato, preferisce non focalizzarsi sul bilancio delle vittorie o delle sconfitte accumulate finora: “Ero consapevole che prima o poi l’imbattibilità sarebbe terminata. Sono soddisfatto che ciò sia avvenuto in uno stadio avanzato di un torneo così importante. Raggiungere la semifinale in un Masters 1000 rimane un risultato significativo.”

Tornato a Miami, luogo di piacevoli ricordi e di una finale Masters 1000 nel 2021, Sinner si dice entusiasta di competere nuovamente in una città che considera “fantastica per il tennis”. Con la speranza di poter offrire prestazioni eccellenti, il giovane talento è pronto ad affrontare una nuova settimana ricca di sfide.

Il passato a Miami sorride a Sinner, che qui due anni fa, a soli 19 anni e posizionato al 31° posto del ranking PIF ATP, si spingeva fino alla sua prima finale in un Masters 1000. L’anno scorso, nonostante la sconfitta nella finale contro Daniil Medvedev, ha confermato il suo valore. Forte ora dell’esperienza accumulata e del titolo di campione di uno Slam, Sinner punta a superarsi, ambendo al suo secondo trofeo Masters 1000.

“Indipendentemente dai risultati ottenuti, mi sento cresciuto sia come giocatore sia come persona,” riflette Sinner. “Da quando sono arrivato qui la prima volta a 19 anni, ho accumulato nuove esperienze. Sono grato per le opportunità avute di giocare sui grandi palcoscenici internazionali per tutto l’anno. Anche se come atleta sono maturato, rimango la stessa persona di sempre. La mia essenza non cambia con i risultati. Sono entusiasta di essere qui e spero di poter esprimere il meglio del mio tennis, che è ciò che ambisco per questa settimana.”

Con un impressionante record di 16 vittorie e solo una sconfitta nel 2024, Sinner inizia il suo percorso a Miami contro il connazionale Andrea Vavassori, numero 148 del mondo. Questo match segnerà il loro primo confronto diretto. Se il destino lo vorrà, un potenziale incontro con Andrey Rublev nei quarti di finale e un possibile rematch contro Medvedev in semifinale potrebbero definire il cammino dell’italiano verso la conquista del suo terzo titolo stagionale, dopo i trionfi all’Australian Open e a Rotterdam.





Marco Rossi