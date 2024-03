Sabalenka potrebbe giocare il Miami Open, nonostante la morte improvvisa del compagno. Per la polizia di Miami, Koltsov si sarebbe suicidato (La bielorussa ritorna ad allenarsi-Video)

📺❤️ LiveTennis Youtube – Aryna Sabalenka riprende ad allenarsi dopo la morte del compagno



Siamo costretti a tornare sulla bruttissima notizia che ha aperto la giornata del 19 marzo,, ex campione di hockey e compagno di. Infatti arrivano dagli Stati Uniti due aggiornamenti sulla vicenda che ha scosso il mondo del tennis e dell’hockey.

Secondo quanto riporta il media americano Tennis Channel, la n.2 del mondo avrebbe intenzione di giocare regolarmente il Miami Open, senza partecipare ad alcun evento collaterale al torneo e senza presenziare le conferenze stampa di rito dopo gli incontri e/o il media day dei giocatori. Un torneo di fatto “blindato” dopo la tragica scomparsa del compagno. Notizia questa ancora da confermare, attendiamo qualche comunicazione in merito dal torneo della Florida.

Ma la notizia più importante riguarda la causa del decesso dell’ex giocatore dei Penguins della NHL, e compagno di Sabalenka. Secondo quanto riporta CNN, la polizia di Miami – Dade avrebbe rilevato che la morte di Koltsov sarebbe avvenuta per un “evidente suicidio”.

“Secondo gli investigatori, lunedì 18 marzo 2024, intorno alle 00:39, la polizia di Bal Harbour e i vigili del fuoco sono stati inviati al St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, in riferimento a un uomo adulto che si è gettato da un balcone. Il Dipartimento di Polizia di Miami-Dade, Ufficio Omicidi, ha risposto e ha preso in carico le indagini sull’apparente suicidio del signor Konstantin Koltsov (17/04/1981). Non si sospetta alcun crimine”.

Per gli investigatori Koltsov si sarebbe tolto la vita buttandosi dal balcone della sua stanza, e la morte del 42enne non sarebbe quindi avvenuta per un problema di tipo cardiovascolare, come inizialmente affermato dal team russo di hockey per il quale il bielorusso collaborava come assistente allenatore. Una brutta storia che prende una svolta imprevista.

