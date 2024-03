Sinner-Alcaraz a Indian Wells, un anno dopo (Video e sondaggio LIVETENNIS)

Un anno, due mondi e tanti avvenimenti. Sono passati 362 giorni dal precedente tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Indian Wells 2023 e diverse cose sono successe in questo lasso di tempo, talmente tante che fino a qualche settimana fa ci saremmo aspettati una vigilia totalmente diversa. Un mese fa, il risultato finale di questo scontro tra titani della nuova generazione, il primo di questo 2024, sembrava dover essere quasi una formalità, una partita a senso unico, con l’altoatesino al comando in ogni parziale (e avremmo avuto ragione). Lo spagnolo, infatti, che nella passata stagione ha compiuto l’impresa di vincere Wimbledon, stava vivendo un momento di totale confusione in ogni aspetto del suo gioco e della sua mentalità. Quanto appena detto, probabilmente dovuto a una mancanza di serenità, lo ha portato al centro di un vortice dal quale sembrava complicato uscire.

L’amara sconfitta in finale a Cincinnati, la semifinale di New York con Medvedev, il complicato percorso alle Finals e la pallida sconfitta con Zverev a Melbourne sono solo alcuni insuccessi che ci aiutano a comprendere quanto difficile sia stato il post-Championships dell’originario di Murcia. Un periodo che, invece, ha sorriso a Jannik Sinner, che pare essere davvero nel momento migliore e più incontrollabile da parte degli avversari della sua carriera. Il Masters 1000 di Toronto, le Finals, la straordinaria Coppa Davis e le 19 vittorie consecutive di questo 2024 sono risultati che rendono bene l’idea di che giocatore sia l’altoatesino in questo momento. Fatta questa premessa, il numero 1 d’Italia arriva a questa semifinale del 1000 californiano coi favori del pronostico, ma l’Alcaraz visto in questi giorni sembra non fare sconti a nessuno. L’impressione è che qualcosa sia cambiato e che il braccio sia tornato a essere sciolto come lo era esattamente un anno fa nel Sunshine Double 2023. A farne le spese è stato Matteo Arnaldi, autore di un gran primo set e, poi, vittima della furia incontenibile dello spagnolo nei due parziali successivi, e, tra gli altri, anche Alexander Zverev, proprio colui che a Melbourne lo aveva fatto sprofondare ancor di più nella crisi. Adesso quel periodo sembra passato e l’altoatesino, che conosce bene il suo amico, sa che non può abbassare la guardia. Perché se neanche uno sciame d’api può fermare l’ira funesta di Carlitos Alcaraz, vuol dire che servirà la miglior versione del nostro Jannik Sinner.





Francesco Bruni