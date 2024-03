Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Swiatek vince per ritiro. Sakkari e Gauff si sfideranno in semifinale (Video)

LiveTennis Youtube – Renzo Olivo squalificato dal torneo di Santiago per comportamento scorretto



, campionessa del 2022 e semifinalista del 2023, ha confermato giovedì il suo ritorno alle semifinali del WTA 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti, dopo aver superato un incontro che si è concluso in modo brusco e a seguito di un primo set molto combattuto! La polacca era in vantaggio per 6-4 e 1-0 contro Caroline Wozniacki, ex numero uno WTA e campionessa di Indian Wells nel 2011, quando la veterana di 33 anni è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio al piede.Wozniacki, aveva già avuto problemi, di non scendere in campo nel turno precedente contro Angelique Kerber, ma si era ripresa in tempo per quel match ed era entrata con grande forza nel suo ritorno ai quarti di un WTA 1000, conducendo per 4-1 nel primo set contro Swiatek. Da quel momento in poi ha perso sei giochi e ha optato per il ritiro. Swiatek affronterà nelle semifinali di questo venerdì l’ucraina, numero 32 del mondo, che farà il suo debutto in questa fase dei tornei di questa categoria. L’ucraina ha sconfitto nei quarti la russa Anastasia Potapova (33ª) per 6-0 7-5.

Maria Sakkari, numero 9 del mondo, si è qualificata giovedì sera per le semifinali di Indian Wells per il terzo anno consecutivo, dopo essere stata vice-campionessa nel 2022 e semifinalista nel 2023. Questa è la nona volta che la greca di 28 anni raggiunge i top 4 in un torneo WTA 1000.

Nei quarti di finale, Sakkari ha superato una lunga e intensa battaglia contro l’americana Emma Navarro, numero 23 del mondo e quasi certa di entrare nelle top 20 la prossima settimana, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-4, in un incontro conclusosi dopo 2 ore e 55 minuti. Questa partecipazione segna un esordio di lusso per la collaborazione che ora lega Sakkari all’allenatore americano David Witt. Sakkari affronterà in semifinale l’americana Coco Gauff, terza nel ranking WTA. La greca conduce i confronti diretti per 4-3, ma Gauff ha vinto gli ultimi due incontri.

Coco Gauff, che ha da poco compiuto 20 anni, ha ottenuto giovedì la sua prima qualificazione alle semifinali del WTA 1000 di Indian Wells in carriera, ma non si pensi che sia stato un percorso senza intoppi.

La giovane americana, numero tre del mondo, ha sconfitto la cinese Yuan Yue, numero 49 del mondo e in serie da 9 vittorie consecutive, con il punteggio di 6-4, 6-3, in un match in cui ha commesso ben 17 doppi falli in soli due set. Gauff era in svantaggio per 1-3 nel secondo set, ma ha trovato il suo miglior tennis giusto in tempo per vincere gli ultimi cinque giochi del match. In conclusione, è la sesta volta che Gauff raggiunge le semifinali di un torneo WTA 1000 dopo aver vinto il suo 20° incontro consecutivo sul suolo americano. Gauff ha vinto gli ultimi tre tornei disputati nel suo paese, la scorsa estate — Washington, Cincinnati e US Open.

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [28] Anastasia Potapova vs [31] Marta Kostyuk



WTA Indian Wells Anastasia Potapova [28] Anastasia Potapova [28] 0 0 5 0 Marta Kostyuk [31] Marta Kostyuk [31] 0 6 7 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Iga Swiatek vs [WC] Caroline Wozniacki



WTA Indian Wells Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 1 Caroline Wozniacki • Caroline Wozniacki 0 4 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Caroline Wozniacki 1-0 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Caroline Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Caroline Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Caroline Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [6] Alexander Zverev vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 23:00)



ATP Indian Wells Alexander Zverev [6] Alexander Zverev [6] 3 1 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 0-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [4] Daniil Medvedev vs [7] Holger Rune (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 7 6 Holger Rune [7] Holger Rune [7] 5 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 H. Rune 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 H. Rune 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [32] Jiri Lehecka vs [3] Jannik Sinner



ATP Indian Wells Jiri Lehecka [32] Jiri Lehecka [32] 3 3 Jannik Sinner [3] Jannik Sinner [3] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-4 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Lehecka 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Lehecka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [17] Tommy Paul vs [9] Casper Ruud (non prima ore: 20:30)



ATP Indian Wells Tommy Paul [17] Tommy Paul [17] 6 1 6 Casper Ruud [9] Casper Ruud [9] 2 6 3 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 0-3 T. Paul 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 4-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 T. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Yue Yuan vs [3] Coco Gauff (non prima ore: 23:00)



WTA Indian Wells Yue Yuan Yue Yuan 0 4 3 0 Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. [9] Maria Sakkari vs [23] Emma Navarro (non prima ore: 02:00)



WTA Indian Wells Maria Sakkari [9] Maria Sakkari [9] 5 6 6 Emma Navarro [23] Emma Navarro [23] 7 2 4 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Storm Hunter / Katerina Siniakova vs Asia Muhammad / Ena Shibahara



WTA Indian Wells Storm Hunter / Katerina Siniakova [3] • Storm Hunter / Katerina Siniakova [3] 0 6 6 0 Asia Muhammad / Ena Shibahara Asia Muhammad / Ena Shibahara 0 4 4 0 Vincitore: Hunter / Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Asia Muhammad / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Asia Muhammad / Ena Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Asia Muhammad / Ena Shibahara 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Asia Muhammad / Ena Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Asia Muhammad / Ena Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez